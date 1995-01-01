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    «СЭ»: «Спартак» не будет покупать Гилерме летом

    «Спартак» отложил вопрос с переходом вратаря «Локомотива» Гилерме до зимы, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, тренерский штаб «Спартака» решил дать еще один шанс Александру Селихову, который почти не играл с мая 2018 года из-за травм.

    А натурализованного бразильца клуб рассчитывает подписать свободным агентом. Контракт голкипера с «Локомотивом» истекает 31 декабря этого года.

    Ранее появилась информация, что «Спартак» готов сейчас купить Гилерме за 500 тысяч евро, однако «Локо» потребовал на 300 тысяч больше.

    • Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро.
    • Он провел 288 матчей (110 – на ноль) и пропустил 275 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1667

      Fancyfall 7 минут назад

      лучше отложить на совсем. своих хватает.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      ivanthebest 31 минуту назад

      Скажу больше - он и зимой нах..й не нужен. Лучше дайте шанс Максименко - своему доморощенному таланту. Одного мы уже просто так потеряли - Митрюшкина. Хотя он мог стать стражем команды "на века". Сейчас опять мечемся в поисках непонятно чего, вместо того, чтобы просто дать спокойно отыграть целый сезон пацану. Всё равно этот сезон скорее всего будет через ж..пу, так что мы ничего не теряем, а приобрести можем очень многое.

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