«СЭ»: «Спартак» не будет покупать Гилерме летом

лучше отложить на совсем. своих хватает.
«Спартак» отложил вопрос с переходом вратаря «Локомотива» Гилерме до зимы, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, тренерский штаб «Спартака» решил дать еще один шанс Александру Селихову, который почти не играл с мая 2018 года из-за травм.
А натурализованного бразильца клуб рассчитывает подписать свободным агентом. Контракт голкипера с «Локомотивом» истекает 31 декабря этого года.
Ранее появилась информация, что «Спартак» готов сейчас купить Гилерме за 500 тысяч евро, однако «Локо» потребовал на 300 тысяч больше.
- Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро.
- Он провел 288 матчей (110 – на ноль) и пропустил 275 голов.