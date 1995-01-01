«СЭ»: «Спартак» не будет покупать Гилерме летом

«Спартак» отложил вопрос с переходом вратаря «Локомотива» Гилерме до зимы, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, тренерский штаб «Спартака» решил дать еще один шанс Александру Селихову, который почти не играл с мая 2018 года из-за травм.

А натурализованного бразильца клуб рассчитывает подписать свободным агентом. Контракт голкипера с «Локомотивом» истекает 31 декабря этого года.

Ранее появилась информация, что «Спартак» готов сейчас купить Гилерме за 500 тысяч евро, однако «Локо» потребовал на 300 тысяч больше.