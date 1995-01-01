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    «Локомотив» запросил у «Спартака» за Гилерме 800 тысяч

    «Спартак» предложил «Локомотиву» за вратаря Гилерме 500 тысяч евро. Стало известно, за какую сумму москвичи готовы отпустить натурализованного бразильца в стан спартаковцев.

    «Локомотив» требует за футболиста 800 тысяч евро. Известно, что «Спартак» уже договорился с Гилерме о личном контракте.

    • Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро.
    • Голкипер провел за москвичей 288 матчей (110 – на ноль) и пропустил 275 голов.
    • Действующий контракт натурализованного бразильца с «Локомотивом» истекает в декабре этого года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6943

      parevg 4 минуты назад

      Нехрен, если хочет уйти - пусть идет в декабре, бесплатно.
      800 тысяч, по современным футбольным меркам ничто, за эти деньги даже мартыхая, который вчера слез с пальмы и впервые увидел мяч - не купить. А это вратарь сборной.

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