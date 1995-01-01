«Локомотив» запросил у «Спартака» за Гилерме 800 тысяч

«Спартак» предложил «Локомотиву» за вратаря Гилерме 500 тысяч евро. Стало известно, за какую сумму москвичи готовы отпустить натурализованного бразильца в стан спартаковцев.

«Локомотив» требует за футболиста 800 тысяч евро. Известно, что «Спартак» уже договорился с Гилерме о личном контракте.