«Спорт-Экспресс: «Спартак» предложил за Гилерме 500 тысяч. Сумма не устроила «Локомотив»

По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» направил официальное запрос «Локомотиву» по трансферу голкипера Гилерме.

Москвичи предложили железнодорожникам за 33-летнего футболиста 500 тысяч евро. Эта сумма не устраивает «Локомотив».

Как утверждает источник, «Спартак» уже договорился с Гилерме о трехлетнем контракте с зарплатой 3 миллиона евро за сезон. Такую же сумму красно-белые заплатят вратарю в качестве подписного бонуса и еще столько же – за услуги агентов (по 1 миллиону за каждый год соглашения).