«Спорт-Экспресс: «Спартак» предложил за Гилерме 500 тысяч. Сумма не устроила «Локомотив»

Пятьсот тыщ мильонов что ли?)
По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» направил официальное запрос «Локомотиву» по трансферу голкипера Гилерме.
Москвичи предложили железнодорожникам за 33-летнего футболиста 500 тысяч евро. Эта сумма не устраивает «Локомотив».
Как утверждает источник, «Спартак» уже договорился с Гилерме о трехлетнем контракте с зарплатой 3 миллиона евро за сезон. Такую же сумму красно-белые заплатят вратарю в качестве подписного бонуса и еще столько же – за услуги агентов (по 1 миллиону за каждый год соглашения).
- Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро.
- Голкипер провел за москвичей 288 матчей (110 – на ноль) и пропустил 275 голов.
- Действующий контракт натурализованного бразильца с «Локомотивом» истекает в декабре этого года.