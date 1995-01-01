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    «Спорт-Экспресс: «Спартак» предложил за Гилерме 500 тысяч. Сумма не устроила «Локомотив»

    По информации «Спорт-Экспресс», «Спартак» направил официальное запрос «Локомотиву» по трансферу голкипера Гилерме.

    Москвичи предложили железнодорожникам за 33-летнего футболиста 500 тысяч евро. Эта сумма не устраивает «Локомотив».

    Как утверждает источник, «Спартак» уже договорился с Гилерме о трехлетнем контракте с зарплатой 3 миллиона евро за сезон. Такую же сумму красно-белые заплатят вратарю в качестве подписного бонуса и еще столько же – за услуги агентов (по 1 миллиону за каждый год соглашения).

    • Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро.
    • Голкипер провел за москвичей 288 матчей (110 – на ноль) и пропустил 275 голов.
    • Действующий контракт натурализованного бразильца с «Локомотивом» истекает в декабре этого года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +205

      johnny983 6 минут назад

      Пятьсот тыщ мильонов что ли?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13353

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      На сегодняшний день в Спартаке нет ни одного нормального, стабильно играющего кипера. Гилерме реально может усилить эту линию, создать здоровую конкуренцию и убрать психоз в обороне. Сейчас он в РПЛ сильнейший. Кононов и Цорн это прекрасно понимают, поэтому и хотят купить.

      0
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      Рейтинг: +4773

      батог 18 минут назад

      СЭ, Чемпионат, Конов и Карпов чет курят ! Новости на уровне глюков !

      1
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      Рейтинг: +4847

      Сильвербой 26 минут назад

      Что бл..ть за пи...дор, упорно хочет засунуть его в Спартак!!!???

      1
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      Рейтинг: +6037

      silver29 33 минуты назад

      Ну и зачем он нам в предпенсионном каматозе ? Наигрывайте Александра Максименко, из него выйдет неплохой кипер.

      0
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      Рейтинг: +1679

      swot1205 34 минуты назад

      вы там головой ни обо что не ударились за 33 игрока отдали 9 мультов...я в шоке, во денег девать некуда

      0
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      Рейтинг: +15913

      VVM1964 36 минут назад

      Бред какой то - ну на хрена он нам сдался ???

      4
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      Рейтинг: +616

      VVadic 38 минут назад

      Отпускать! Гилерме с годами не становится лучше!

      2
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