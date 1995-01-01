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    Точилин: «Хорошо, что признали ошибки Москалева, но три очка «Сочи» никто не вернет»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказал мнение о словах руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова по поводу судейства в матче первого тура со «Спартаком» (0:1).

    Егоров заявил, что главный арбитр встречи Владимир Москалев ошибся, засчитав победный гол защитника москвичей Самуэля Жиго в конце встречи. Также он признал, что в ворота «Спартака» должен был быть назначен пенальти.

    «Хорошо, что судьи признают ошибки, может, в будущем этого не повторится. Но три очка нам никто не вернeт. Помимо того, что надо улучшать квалификацию судейского корпуса, чтобы не было ошибок, нужно, наверное, вводить VAR, который хоть как-то минимизирует все ошибки. Хотя практика показывала, что и это не является панацеей. Надо работать во всех направлениях.

    Личных претензий у меня нет. Это игра, он под давлением – ошибки делают и тренеры, и футболисты, и судьи. Пока судейских роботов ещe не придумали, которые будут не поддаваться эмоциям, а следовать букве закона.

    Что касается того, что VAR будет выборочно на матчах РПЛ, то на сегодняшний момент просто нет другого выхода, так как стадионы к этому не готовы. Хотя, конечно, получится, что условия будут разные. Посмотрим, наверное, будут очередные скандалы, а может, и не будет ничего», – сказал Точилин.

    • Во втором туре «Сочи» на своем стадионе примет «Зенит». Матч пройдет в воскресенье, 21 июля, и начнется в 21:30 по московскому времени.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии22
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      Рейтинг: +414

      SaveAS 2 минуты назад

      Ведь не зря, последнее время наших судей нет на Европейских турнирах, они даже на наших малых скоростях кучу ошибок допускают и в ближайшие время не чего не измениться. Но есть выход! Командам нужно играть и забивать голы, что бы ошибки судей были неприятным обстоятельством, а не трагедией вселенского масштаба

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      Рейтинг: +700

      amazonaws 11 минут назад

      Не для того Москалёва назначали на матч с участием Спартака, по ПРОСЬБАМ лукойловских " трудящихся, что бы какой-то там команде Сочи возвращали, УКРАДЕННЫЕ на скандалах Москалёва, очки!!!

      Дело ясное, что дело ТЁМНОЕ и криминальное!!!
      Как судил Москалёв, так судят только согласно ЦЕНЫ вопроса!!!
      А что толку что Москалёва отстранят на несколько игр!
      Да он только за одну игру ЗАРАБОТАЛ больше, чем за судейство всего сезона!!!!
      Что Москалёву кратковременный отдых???
      Москалёв прилично ЗАРАБОТАЛ и поделился с нужными людьми в РФС и теперь может смело ехать на Мальдивы и плевать в потолок и на всех!!!

      За такое скандальное судейство уже ранее отстраняли ПОЖИЗНЕННО и примеры есть!
      Тихо, но отстраняли!
      Например, судья Малых!
      Помните такого, так его отстранили, а потом втихаря поставили инспектором матчей.
      За такое судейство Москалёва надо ПОЖИЗНЕННО отстранять!

      Федуновские перед новым сезоном времени зря не теряли и вот вам скандальный результат этой работы.
      В первом же матче с участием Спартака все наглядно увидели, как Спартак будет проворачивать судейские МАХИНАЦИИ в борьбе за место в Лиге чемпионов и первое место в чемпионате!!!
      Других вариантов у Спартака НЕТ!

      "Москалёв ошибся"! "Лапочкин ошибся"! "Безбородов ошибся"!
      Левников ошибся"! "Мешков ошибся"! "Иванов ошибся"!
      "Еськов ошибся"! "Николаев ошибся"! "Лапочкин ошибся"!
      "Турбин ошибся"! "Вилков ошибся"!
      Судьи скандалят "ОШИБАЮТСЯ" в пользу своего кармана, а Егоров их ОТМАЗЫВАЕТ!!!

      Судья Владимир Москалёв - отсудил примерно 70 матчей, заработал в прошлом сезоне несколько "неудов" и "колов", но его ОТМАЗАЛИ Егоров и Бутенко и послали по новой СКАНДАЛИТЬ!!!

      А ведь я предупреждал - ЖДИТЕ новых скандалов!!!!
      Сколько ещё надо судейских СКАНДАЛОВ, чтобы до Дюкова, Алаева, Прядкина, Колоскова, Егорова, Левникова, Бутенко и прочих чиновников РФС ДОШЛО, что надо и как можно скорее внедрять систему VAR в нашем российском чемпионате???
      Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
      Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
      Дюкова интересует всякая ЕРУНДА - пиво, спонсоры, лимит, поля, орг. вопросы, но только не скандальное судейство.

      Теперь вам понятно, как Спартак будет бороться за место в Лиге чемпионов при помощи судейского и административного ресурса РФС в этом сезоне!
      С судьями уже РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ работа проведена и ОПЛАЧЕНА!!!
      Цены и расценки растут ежегодно и судьи на этом КРИМИНАЛЬНО обогащаются!!!!
      Федун ГОТОВ выложить судьям БЕШЕНЫЕ деньги, только бы они ему помогли НЕ ЧЕСТНО занять второе или первое место.
      Каким образом???
      Помогать Спартаку, на судейских скандалах, отбирать очки у всех основных конкурентов и периферийных соперников.

      Мутко передал судейскую скандальную эстафету Дюкову, а Дюков, по поводу скандального судейства, набрал в рот воды и ТИШИНА, как будто это его не касается !
      И вот здесь уже надо Дюкову ВМЕШАТЬСЯ и призвать судей не скандалить!
      При Мутко была парадоксальная ситуация.
      Мутко НЕОДНОКРАТНО встречался с судьями - призывал их к порядку, но получал всегда обратный эффект.
      Поменял трёх судейских начальников, а скандалы только десятикратно ВЫРОСЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Что ни тур, то судейский скандал, а то и ТРИ сразу в одном туре и даже дуплетом подряд.
      Судейские скандалы только увеличивались и десятикратно множились.

      Дюков не провёл ещё ни одного совещания с судьями!!!
      Слишком занятой пивными разборками и проталкиванием ПИВА на стадионы, а до скандальных судей ему нет дела.

      А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
      Угадайте с 1-го раза.
      Правильно!
      Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
      Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
      Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
      Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
      Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
      Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
      Честный судья не боится видеоповторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!

      2
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      Рейтинг: +2019

      TOL47 > amazonaws 3 минуты назад

      Ты пишешь много правильных вещей, но прочитать твою повесть.. лучше дели на порцайки, сделай одолжение.

      0
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      Рейтинг: +1286

      compka 39 минут назад

      Департамент судейства хорошую тактику выбрал: ошибки признавать, но очки не трогать. Это как в фильме 12 стульев: "он воровал и ему было стыдно".

      3
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      Рейтинг: +396

      SpartakSpartakSpartak 41 минуту назад

      Это вас футбольный бог за затяжку времени наказал, противно было смотреть как корчились футболисты Сочи. Да и о руке в штрафной никто ничего не говорит. Игра со Спартаком прошла и Сочи скоро станет всем не интересен.

      1
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      Рейтинг: +700

      amazonaws > SpartakSpartakSpartak 9 минут назад

      Так Спартак БЕЗ совести и морали!
      Очень ГРУБО спартаковские играли и НЕЩАДНО травмировали игроков Сочи.
      Но виноваты оказались не ГРУБИЯНЫ спартаковцы, а сочинцы,
      которых оскандалившийся Москалёв посадил на свисток.

      Скандалист Москалёв закрыл свои БЕССТЫЖИЕ глаза на ТОТАЛЬНУЮ грубость и хамство игроков Спартака!!!
      Как минимум ДЕВЯТЬ желтых он должен был показать спартаковским за ГРУБОСТЬ и ещё одного УДАЛИТЬ!
      Но Москалёв, согласно ЦЕНЫ вопроса, прощал спартаковцев за ГРУБОСТЬ и ХАМСТВО!!!

      Без совести и морали чиновники РФС, которые всячески ТОРМОЗЯТ установку системы ВАР в нашем чемпионате!!!
      Если бы стояла система ВАР, то Москалёва призвали бы к ответу и не позволили бы ему СКАНДАЛИТЬ и сажать сочинцев на свисток!!!

      А ведь я предупреждал до старта этого сезона, что в первом же туре будут судейские скандалы.

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      Рейтинг: +3569

      alp 48 минут назад

      работа с судьями... админ ресурс... обнаглели... и сегодня это все не про Зенит )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +1022

      altezzik > alp 30 минут назад

      Как Зенит действует по отношению ко всем клубам, так и московские по отношению к провинциальным.

      0
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      ...
      Рейтинг: +9885

      slavutiq70 > alp 23 минуты назад

      Да Зенит как раз больше всех и тащат посмотри сколько пендалей они бъют,,,,и вспомни как их в матче с Спартаком за уши вытащили,,,,,,не забыл был был скандальный матч?????а уж про то что на зенит работает вся страна вообще ********* так что помолчал бы,,,,,,,

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    • ...
      Рейтинг: +2202

      Кинстифа 49 минут назад

      почему 3))) а когда мяч в руку попал твоему игроку в штрафной????? тогда уж ничья..

      1
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      Рейтинг: +100

      evgevg13 55 минут назад

      забей на один гол больше, чем засудили и никаких вопросов. не можешь- не плачь...

      0
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      Рейтинг: +4176

      subbotaspartak 58 минут назад

      Ошибки были, будут и есть,
      Многим хочется вкусно есть.
      ВАР
      Увеличит навар.

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      Рейтинг: +700

      amazonaws > subbotaspartak 8 минут назад

      Отсутствие системы ВАР,
      Чиновникам РФС НАВАР!

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      Рейтинг: +9885

      slavutiq70 1 час назад

      Шумиху подняли пиииздец просто,,,,,А что молчат Локо тоже не по правилам забил,,,,,,а здесь в коем веке ошибка в пользу Спартака так шум на всю страну,,,,,просто если посмотреть реальную статистику,,,то Спартак последние несколько лет меньше всех бьёт пендали имея не плохих напов по меркам нашей лиги ,,и этим всё сказано,,,,

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      Рейтинг: +3569

      alp > slavutiq70 44 минуты назад

      просто не дай Бог это бы случилось с Зенитом ))

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      Рейтинг: +945

      almanev 1 час назад

      Не три, а одно

      3
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