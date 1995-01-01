Точилин: «Хорошо, что признали ошибки Москалева, но три очка «Сочи» никто не вернет»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказал мнение о словах руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова по поводу судейства в матче первого тура со «Спартаком» (0:1).

Егоров заявил, что главный арбитр встречи Владимир Москалев ошибся, засчитав победный гол защитника москвичей Самуэля Жиго в конце встречи. Также он признал, что в ворота «Спартака» должен был быть назначен пенальти.

«Хорошо, что судьи признают ошибки, может, в будущем этого не повторится. Но три очка нам никто не вернeт. Помимо того, что надо улучшать квалификацию судейского корпуса, чтобы не было ошибок, нужно, наверное, вводить VAR, который хоть как-то минимизирует все ошибки. Хотя практика показывала, что и это не является панацеей. Надо работать во всех направлениях.

Личных претензий у меня нет. Это игра, он под давлением – ошибки делают и тренеры, и футболисты, и судьи. Пока судейских роботов ещe не придумали, которые будут не поддаваться эмоциям, а следовать букве закона.

Что касается того, что VAR будет выборочно на матчах РПЛ, то на сегодняшний момент просто нет другого выхода, так как стадионы к этому не готовы. Хотя, конечно, получится, что условия будут разные. Посмотрим, наверное, будут очередные скандалы, а может, и не будет ничего», – сказал Точилин.