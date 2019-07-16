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    Болельщики «Зенита» признали новичка Сантоса лучшим игроком команды в матче с «Тамбовом»

    Болельщики «Зенита» выбрали лучшего футболиста команды в игре первого тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

    Им стал новичок петербуржцев Дуглас Сантос. Левый защитник провел на поле весь матч.

    «Уважаемый Дуглас, не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте в том же духе», – говорится в сообщении «Зенита».

    • Во встрече с тамбовчанами бразилец сделал один отбор, один перехват и совершил два фола.
    • Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» этим летом за 12 миллионов евро.

    Источник: Твиттер «Зенита»

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    16.07.2019 14:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 16 июля 2019, 23:43

      Пока выводы делать рано, но игрок толковый вроде. удачи ему и быстрее акклиматизироваться.

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 16 июля 2019, 22:21

      Шоколад нынче у лазурных дорогой. Заценили!

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 16 июля 2019, 19:43

      Довольно техничен, мне понравился, я бы тоже его повыше поставил...

      6
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 16 июля 2019, 18:33

      Пас у него хороший, в защите мощи не хватает, может полузащитник его позиция

      2
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