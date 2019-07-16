Болельщики «Зенита» признали новичка Сантоса лучшим игроком команды в матче с «Тамбовом»

Болельщики «Зенита» выбрали лучшего футболиста команды в игре первого тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

Им стал новичок петербуржцев Дуглас Сантос. Левый защитник провел на поле весь матч.

«Уважаемый Дуглас, не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте в том же духе», – говорится в сообщении «Зенита».