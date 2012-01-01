Рабинер: «Семин досадовал по поводу Кварацхелии. Говорил, что он талантливее, чем в его возрасте был Измайлов»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер заявил, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сожалеет о том, что клуб не смог выкупить полузащитника Хвичу Кварацхелию.

«Несколько дней назад разговаривал с Семиным. Он досадовал по поводу Кварацхелии, говорил даже, что он талантливее, чем в его возрасте был Измайлов – а это из уст Палыча, поверьте, комплимент из комплиментов.

Еще выяснилось, что парень, будучи вынужденным уехать из «Локомотива», плакал. Точно как Сычев, когда его в 18 лет забирали из «Спартака», где он так блистательно начал.

Локомотивские начальники кивают на злокозненных агентов, Мещеряков утверждает, что Хвиче было сделано адекватное предложение. Но это все ерунда. Агенты агентами, предложение предложением, но все это перебивается одним элементарным аргументом – КАК можно было не прописать в договоре аренды первоочередное право выкупа за фиксированную сумму?! И ведь это был отнюдь не тот случай, когда это было невозможно.

А почему? Может, потому что на аренде настоял Семин, и никому, кроме него, Хвича был не нужен – а потому и взяли его вот так, через пень-колоду, изначально заложив возможность, что после сезона его уведут?

И вот Кварацхелия выходит на замену за «Рубин» в первом туре против «Локомотива» в Черкизове, его команда проигрывает – 0:1, а дальше происходит классика жанра. Ответный мяч Хвичи, свист стадиона, не понимающего, что осуждать надо не Хвичу, а тех в собственном клубе, кто его прощелкал. Кстати, сам парень праздновать гол не стал. А «Локо» из-за этого гола потерял два очка.

При этом у железнодорожников есть шикарный стартовый состав, но за его спиной – почти никого. Одним из тех, кто должен был во вторых таймах вдыхать в команду новую жизнь, Семин и видел Хвичу.

И тот правда вдыхает. В Казани. Сюжет из серии «нарочно не придумаешь». С закономерным финалом», – написал Рабинер.