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    Рэмзи: «Я не мог отказать, когда узнал об интересе «Ювентуса»

    Новичок «Ювентуса» Аарон Рэмзи прокомментировал свой переход в туринский клуб.

    Сегодня, 15 июля, состоялась презентация валлийского полузащитника.

    «Когда я узнал, что мной интересуется «Ювентус», я не мог отказать. Это отличный клуб, один из крупнейших в мире. Поэтому иметь возможность приехать сюда и сыграть за эту команду на высшем уровне – это мечта. Для меня проблемно приехать, попробовать другой образ жизни, другую культуру. Надеюсь, что здесь все будет идти хорошо.

    Я знаю, насколько будет нелегко. Я подготовился к этому и с нетерпением жду этого вызова.

    Как только я понял, что меня ждет «Ювентус», у меня не возникло вопроса, куда я собираюсь отправиться. Вы не можете отказаться от такой возможности. Я очень рад быть здесь, быть частью этого великого клуба, и надеюсь, что смогу стать частью какой-то новой истории, которую мы можем написать вместе.

    Да, были другие заинтересованные клубы, но «Ювентус» – подходящий для меня, и я очень взволнован и горд тем, что оказался здесь.

    Я хотел футболку с номером 8, которую я носил в «Арсенале». И когда она оказалась свободной в «Ювентусе», мне пришлось вцепиться ее обеими руками. Я знаю, что Клаудио Маркизио (ранее «восьмерка» принадлежала итальянцу) был невероятным игроком в «Ювентусе», который вырос здесь и провел фантастическую карьеру. Я общался с ним пару раз, и, если бы я мог сделать что-то подобное тому, что Клаудио сделал для «Ювентуса», я был очень этим гордился.

    Я с нетерпением жду, когда буду носить эту футболку. Знаю, что это накладывает обязанности, но я также к этому готов», – сказал Рэмзи.

    • Рэмзи перешел в «Ювентус» из «Арсенала» на правах свободного агента.
    • 28-летний футболист подписал с туринцами четырехлетнее соглашение.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Арсенал» 40 матей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 18:22
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