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    «Ювентус» представил Рэмзи

    «Ювентус» провел презентацию новичка команды Аарона Рэмзи.

    Полузащитник перешел в туринский клуб из «Арсенала» на правах свободного агента.

    28-летний футболист подписал с «Ювентусом» четырехлетнее соглашение. Он будет выступать под восьмым номером.

    В сезоне-2018/19 валлиец провел за «Арсенал» 40 матей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Твиттер «Ювентуса»

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