«Ювентус» провел презентацию новичка команды Аарона Рэмзи.
Полузащитник перешел в туринский клуб из «Арсенала» на правах свободного агента.
28-летний футболист подписал с «Ювентусом» четырехлетнее соглашение. Он будет выступать под восьмым номером.
В сезоне-2018/19 валлиец провел за «Арсенал» 40 матей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.
Benvenuto nel tuo spogliatoio, @aaronramsey #WelcomeAaron pic.twitter.com/IKYS1tXogK— JuventusFC (@juventusfc) 15 июля 2019 г.