«Ювентус» провел презентацию новичка команды Аарона Рэмзи.

Полузащитник перешел в туринский клуб из «Арсенала» на правах свободного агента.

28-летний футболист подписал с «Ювентусом» четырехлетнее соглашение. Он будет выступать под восьмым номером.

В сезоне-2018/19 валлиец провел за «Арсенал» 40 матей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.