Овермарс – о трансфере де Лигта в «Ювентус»: «Конец уже скоро. Остались банковские гарантии»

Ну наконец-то. В защите бетон. Трезубец в атаке Кин-Рони-Дибала. Теперь в центр поля Хамеса взять. И можно брать ЛЧ. Форца Юве.
Технический директор «Аякса» Марк Овермарс подтвердил, что клуб в ближайшее время должен оформить трансфер защитника Матейса де Лигта в «Ювентус».
Ранее сообщалось, что сегодня 19-летний футболист должен прибыть в Турин для медобследования. По информации Algemeen Dagblad, голландец уже подписал с «Ювентусом» контракт до 2024 года с зарплатой 12 миллионов евро за сезон.
«Конец уже скоро. Речь действительно идет о банковских гарантиях, в вопросах которых «Аякс» всегда очень строг. Я надеюсь, теперь все будет быстрее. Они разберутся. Они – итальянцы», – сказал Овермарс.
- В прошлом сезоне де Лигт провел за команду из Амстердама 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
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