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    Овермарс – о трансфере де Лигта в «Ювентус»: «Конец уже скоро. Остались банковские гарантии»

    Технический директор «Аякса» Марк Овермарс подтвердил, что клуб в ближайшее время должен оформить трансфер защитника Матейса де Лигта в «Ювентус».

    Ранее сообщалось, что сегодня 19-летний футболист должен прибыть в Турин для медобследования. По информации Algemeen Dagblad, голландец уже подписал с «Ювентусом» контракт до 2024 года с зарплатой 12 миллионов евро за сезон.

    «Конец уже скоро. Речь действительно идет о банковских гарантиях, в вопросах которых «Аякс» всегда очень строг. Я надеюсь, теперь все будет быстрее. Они разберутся. Они – итальянцы», – сказал Овермарс.

    • В прошлом сезоне де Лигт провел за команду из Амстердама 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Voetbal International

    Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в августе 1965 года. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +60

      Вит65 29 минут назад

      Ну наконец-то. В защите бетон. Трезубец в атаке Кин-Рони-Дибала. Теперь в центр поля Хамеса взять. И можно брать ЛЧ. Форца Юве.

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