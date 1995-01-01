Овермарс – о трансфере де Лигта в «Ювентус»: «Конец уже скоро. Остались банковские гарантии»

Технический директор «Аякса» Марк Овермарс подтвердил, что клуб в ближайшее время должен оформить трансфер защитника Матейса де Лигта в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что сегодня 19-летний футболист должен прибыть в Турин для медобследования. По информации Algemeen Dagblad, голландец уже подписал с «Ювентусом» контракт до 2024 года с зарплатой 12 миллионов евро за сезон.

«Конец уже скоро. Речь действительно идет о банковских гарантиях, в вопросах которых «Аякс» всегда очень строг. Я надеюсь, теперь все будет быстрее. Они разберутся. Они – итальянцы», – сказал Овермарс.