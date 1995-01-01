AD: де Лигт уже подписал контракт с «Ювентусом»

Ранее сообщалось, что трансфер защитника «Аякса» Матейса де Лигта в «Ювентус» близок к завершению. Издание AD информирует: контракт футболиста с туринцами уже подписан.
Срок соглашения – пять лет. Де Лигт не начал предсезонную подготовку с командой, поскольку «Аякс» понимает, что игрок перейдет в другой клуб.
- Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов.
- В прошлом сезоне он провел за клуб 33 матча в Эредивизие, забил три гола и отдал три ассиста. В Лиге чемпионов он сыграл в 11 матчах и забил два гола.
- Де Лигт, согласно СМИ, будет зарабатывать в Турине 12 миллионов евро в год.
Источник: AD
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