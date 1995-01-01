AD: де Лигт уже подписал контракт с «Ювентусом»

Ранее сообщалось, что трансфер защитника «Аякса» Матейса де Лигта в «Ювентус» близок к завершению. Издание AD информирует: контракт футболиста с туринцами уже подписан.

Срок соглашения – пять лет. Де Лигт не начал предсезонную подготовку с командой, поскольку «Аякс» понимает, что игрок перейдет в другой клуб.