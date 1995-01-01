Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    AD: де Лигт уже подписал контракт с «Ювентусом»

    Ранее сообщалось, что трансфер защитника «Аякса» Матейса де Лигта в «Ювентус» близок к завершению. Издание AD информирует: контракт футболиста с туринцами уже подписан.

    Срок соглашения – пять лет. Де Лигт не начал предсезонную подготовку с командой, поскольку «Аякс» понимает, что игрок перейдет в другой клуб.

    • Рыночная стоимость игрока – 75 миллионов.
    • В прошлом сезоне он провел за клуб 33 матча в Эредивизие, забил три гола и отдал три ассиста. В Лиге чемпионов он сыграл в 11 матчах и забил два гола.
    • Де Лигт, согласно СМИ, будет зарабатывать в Турине 12 миллионов евро в год.

    Источник: AD

    Голландская национальная ежедневная газета, вторая по величине платная газета в стране. Была основана в 1946 году. Главный офис располагается в Роттердаме.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79050
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72421
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru