Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    The Mirror: «МЮ» не продаст Погба в «Реал» позднее 8 августа

    «Манчестер Юнайтед» установил крайний срок для потенциальной продажи полузащитника Поля Погба в «Реал».

    Ранее неоднократно сообщалось о желании главного тренера мадридцев Зинедина Зидана видеть француза в своей команде.

    По информации СМИ, «Юнайтед» хочет получить за 26-летнего футболиста 200 миллионов евро.

    Как утверждает The Mirror, «МЮ» проинформировал «Реал», что не будет принимать никаких предложений по Погба после закрытия трансферного окна в АПЛ – 8 августа, так как в этом случае не сможет приобрести игрока на замену.

    В Примере период дозаявок открыт до 2 сентября.

    Источник: The Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79061
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72467
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru