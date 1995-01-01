The Mirror: «МЮ» не продаст Погба в «Реал» позднее 8 августа

«Манчестер Юнайтед» установил крайний срок для потенциальной продажи полузащитника Поля Погба в «Реал».

Ранее неоднократно сообщалось о желании главного тренера мадридцев Зинедина Зидана видеть француза в своей команде.

По информации СМИ, «Юнайтед» хочет получить за 26-летнего футболиста 200 миллионов евро.

Как утверждает The Mirror, «МЮ» проинформировал «Реал», что не будет принимать никаких предложений по Погба после закрытия трансферного окна в АПЛ – 8 августа, так как в этом случае не сможет приобрести игрока на замену.

В Примере период дозаявок открыт до 2 сентября.