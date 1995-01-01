«Арсенал» ведет переговоры с лучшим бомбардиром Кубка Америки Эвертоном, от покупки которого отказался «Зенит»

«Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Гремио» Эвертона. 23-летний игрок – главная трансферная цель лондонцев на лето.

Технический директор английского клуба Эду на этой неделе провел переговоры с агентом бразильца. В настоящее время «Арсенал» обсуждает официальное предложение по форварду.

Эвертоном также интересуется «Манчестер Юнайтед».