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    «Арсенал» ведет переговоры с лучшим бомбардиром Кубка Америки Эвертоном, от покупки которого отказался «Зенит»

    «Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Гремио» Эвертона. 23-летний игрок – главная трансферная цель лондонцев на лето.

    Технический директор английского клуба Эду на этой неделе провел переговоры с агентом бразильца. В настоящее время «Арсенал» обсуждает официальное предложение по форварду.

    Эвертоном также интересуется «Манчестер Юнайтед».

    • Контракт футболиста с «Гремио» рассчитан до декабря 2022 года.
    • На прошедшем Кубке Америки-2019 нападающий в составе сборной Бразилии стал лучшим бомбардиром, забив три гола в шести матчах.
    • Ранее сообщалось, что в мае этого года от покупки Эвертона отказался «Зенит».

    Источник: The Mirror

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