«Арсенал» ведет переговоры с лучшим бомбардиром Кубка Америки Эвертоном, от покупки которого отказался «Зенит»

«Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Гремио» Эвертона. 23-летний игрок – главная трансферная цель лондонцев на лето.
Технический директор английского клуба Эду на этой неделе провел переговоры с агентом бразильца. В настоящее время «Арсенал» обсуждает официальное предложение по форварду.
Эвертоном также интересуется «Манчестер Юнайтед».
- Контракт футболиста с «Гремио» рассчитан до декабря 2022 года.
- На прошедшем Кубке Америки-2019 нападающий в составе сборной Бразилии стал лучшим бомбардиром, забив три гола в шести матчах.
- Ранее сообщалось, что в мае этого года от покупки Эвертона отказался «Зенит».