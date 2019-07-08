Журналист Карпов: в мае «Зенит» отказался от покупки форварда сборной Бразилии Эвертона, который стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019

Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов сообщил, что в мае «Зенит» мог купить нападающего «Гремио» Эвертона.

«Немного о селекции «Зенита». В мае спортивному директору Рибалте предложили форварда сборной Бразилии Эвертона. До обсуждения цифр не дошло, ответ был категоричен: «Нет, нам он не нравится».

На Копа Америка с левого фланга нападения Эвертон забил 3 гола, сделал 1 ассист и заработал пенальти в финале. Его цена до старта турнира: 18-20 миллионов евро. Личные условия тогда: 2 миллиона евро + бонусы. Сейчас будет дороже. Зато «Зенит» удачно расторгся с Маркизио», – написал Карпов в своем телеграм-канале.