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    Журналист Карпов: в мае «Зенит» отказался от покупки форварда сборной Бразилии Эвертона, который стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019

    Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов сообщил, что в мае «Зенит» мог купить нападающего «Гремио» Эвертона.

    «Немного о селекции «Зенита». В мае спортивному директору Рибалте предложили форварда сборной Бразилии Эвертона. До обсуждения цифр не дошло, ответ был категоричен: «Нет, нам он не нравится».

    На Копа Америка с левого фланга нападения Эвертон забил 3 гола, сделал 1 ассист и заработал пенальти в финале. Его цена до старта турнира: 18-20 миллионов евро. Личные условия тогда: 2 миллиона евро + бонусы. Сейчас будет дороже. Зато «Зенит» удачно расторгся с Маркизио», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

    • 23-летний Эвертон стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019.
    • Бразильский форвард забил на турнире три мяча. Столько же у Хосе Паоло Герреро, но перуанец один из голов забил с пенальти.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    08.07.2019 08:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 8 июля 2019, 14:47

      Зато Сутормина взяли. лол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 8 июля 2019, 13:11

      Можно было бы поверить в этот бред, если бы он сообщил об этом в мае или хотя бы в июне, а не постфактум. Но в любом случае надо было придумать что-то получше, чем "нам он не нравится". Кому нам, Карпов? И с какого бодуна Эвертон, которого весной уже вызывали в сборную Бразилии и которым интересуются топ-клубы, захотел бы в Зенит?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +704

      SanInstructor 8 июля 2019, 12:48

      Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов решил напомнить о себе и
      сообщил, что в мае «Зенит» мог купить нападающего «Гремио» Эвертона.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -7

      complainer 8 июля 2019, 11:43

      Если делаете ставки >>> black-bet.ru

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 8 июля 2019, 11:11

      Да отлично играл, и удар хороший, как он вколотил обведя 2х или трех супер гол был

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 8 июля 2019, 08:53

      Зачем им такой уровень нападающего когда есть бревно???

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Derzkiy1 8 июля 2019, 09:11

      И не одно, а целая делянка брёвен! В Зените сейчас есть два игрока хорошего уровня это Барриос и Азмун ну и с натяжкой Ракицкий,а остальные брёвна

      0
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      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > Garrincha58 8 июля 2019, 10:03

      Из брёвен можно дом построить. А из чего ещё в колхозе строить. Азмун же чётко про колхозников сказал.

      3
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      ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > Derzkiy1 8 июля 2019, 10:59

      а ему зачем их уровень такой который даже вшивый кубок удержать счет не могут против дрезины

      -1
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