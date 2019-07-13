Точилин – о матче со «Спартаком»: «Жиго забил с нарушением. На Казаеве был 100-процентный пенальти»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о работе главного арбитра матча первого тура со «Спартаком» (0:1) Владимира Москалева.

– На пресс-конференции вы ни словом ни обмолвились о судействе Владимира Москалева. Осознанно?

– Да. Просто не видел смысла об этом говорить. Из моих уст звучало бы как оправдание, попытка переложить вину за поражение на арбитра. Да, он ошибался, ну и что? Я очень надеюсь, это не предвзятость, а человеческий фактор. Хотя…

Сейчас читаешь, что пишут о матче, как под микроскопом разбирают спорные эпизоды и приходишь к неутешительному выводу – все ошибки были в одну сторону. Что ж, нам, дебютантам Премьер-лиги, пока тяжело конкурировать с грандами уровня «Спартака». Ладно. В первую очередь мы сами виноваты.

В чем? В том, что давали арбитру повод трактовать решения в пользу соперника. Но мы спокойно относимся к таким вещам. В ФНЛ, особенно на старте сезона, насмотрелись всякого. Вот тогда было много эмоций, громких высказываний.

– И ничего не менялось?

– В том-то и дело. Любое судейское решение всегда можно оправдать. Это называется корпоративная этика.

– Вы еще с бровки разглядели, что Жиго забил с нарушением правил?

– Нет. В штрафной – жуткая толчея, рассмотреть что-то за спинами футболистов было очень сложно. А на повторе все прекрасно видно. Да, Жиго выиграл верховое единоборство, но только потому, что активно работал руками и блокировал Песегова, не позволив ему даже выпрыгнуть. Возможно, наш капитан в борьбе за мяч и не опередил бы спартаковца, однако своим прыжком точно помешал бы ему пробить по воротам.

– Куда же смотрел Москалев?

– Не ко мне вопрос. Вот если бы Жиго свернул Песегову шею, думаю, судья свистнул бы и отменил гол. В соцсетях этот момент уже стал мемом, над ним вовсю стебутся.

Если арбитры считают, что Жиго не фолил, пусть скажут, что такая борьба с соперником в штрафной теперь в рамках правил. Мы хоть будем знать, к чему готовиться. А то непонятно, чем подобный фол отличается от захвата за майку или толчка в спину.

– После матча с новой силой вспыхнули разговоры о системе VAR.

– Да, похоже, в нашем футболе без нее никак. Это позволит избежать грубых ошибок, станет меньше скандалов.

– Когда в первом тайме Рассказов снес в штрафной Казаева, пенальти был?

– Сто процентов! Плюс спартаковскому защитнику желтую показать следовало. Раньше вообще за такой фол не только 11-метровый давали, но и прямую красную. Причем даже мне со скамейки запасных было видно, что Рассказов сыграл не в мяч. Тем сильнее удивило решение арбитра назначить угловой.

– Коллега Бобров насчитал еще минимум три момента, когда Москалев обязан был вынести предупреждения игрокам «Спартака», но делать этого почему-то не стал.

– Я бы не хотел углубляться в частности. Понимаю судей, которые стараются не ломать игру свистками, дают побороться за мяч. Но в такой ситуации главное – последовательность арбитра. Когда ее нет, сразу возникают вопросы.

– О чем вы подумали, когда во втором тайме Жиго откровенно схватил за майку Набиуллина, но судья никак не отреагировал?

– Даже не хочется комментировать. Лучше поговорите на эту тему с Москалевым и людьми, который отвечают за подготовку наших судей.

– Зато, когда в штрафной мяч попал в руку вашему Миладиновичу, и спартаковцы требовали пенальти, Москалев разобрался четко.

– Поймите, для меня самое главное – последовательность. Если даешь пенальти за игру рукой в одной штрафной, то же самое надо делать и в другой. Не должны команды играть по разным правилам. Вот и все.

Спартак – Сочи – 1:0. Обзор матча, Российская Премьер-Лига, 1 тур 13.07.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube