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    Точилин – о матче со «Спартаком»: «Жиго забил с нарушением. На Казаеве был 100-процентный пенальти»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о работе главного арбитра матча первого тура со «Спартаком» (0:1) Владимира Москалева.

    – На пресс-конференции вы ни словом ни обмолвились о судействе Владимира Москалева. Осознанно?

    – Да. Просто не видел смысла об этом говорить. Из моих уст звучало бы как оправдание, попытка переложить вину за поражение на арбитра. Да, он ошибался, ну и что? Я очень надеюсь, это не предвзятость, а человеческий фактор. Хотя…

    Сейчас читаешь, что пишут о матче, как под микроскопом разбирают спорные эпизоды и приходишь к неутешительному выводу – все ошибки были в одну сторону. Что ж, нам, дебютантам Премьер-лиги, пока тяжело конкурировать с грандами уровня «Спартака». Ладно. В первую очередь мы сами виноваты.

    В чем? В том, что давали арбитру повод трактовать решения в пользу соперника. Но мы спокойно относимся к таким вещам. В ФНЛ, особенно на старте сезона, насмотрелись всякого. Вот тогда было много эмоций, громких высказываний.

    – И ничего не менялось?

    – В том-то и дело. Любое судейское решение всегда можно оправдать. Это называется корпоративная этика.

    – Вы еще с бровки разглядели, что Жиго забил с нарушением правил?

    – Нет. В штрафной – жуткая толчея, рассмотреть что-то за спинами футболистов было очень сложно. А на повторе все прекрасно видно. Да, Жиго выиграл верховое единоборство, но только потому, что активно работал руками и блокировал Песегова, не позволив ему даже выпрыгнуть. Возможно, наш капитан в борьбе за мяч и не опередил бы спартаковца, однако своим прыжком точно помешал бы ему пробить по воротам.

    – Куда же смотрел Москалев?

    – Не ко мне вопрос. Вот если бы Жиго свернул Песегову шею, думаю, судья свистнул бы и отменил гол. В соцсетях этот момент уже стал мемом, над ним вовсю стебутся.

    Если арбитры считают, что Жиго не фолил, пусть скажут, что такая борьба с соперником в штрафной теперь в рамках правил. Мы хоть будем знать, к чему готовиться. А то непонятно, чем подобный фол отличается от захвата за майку или толчка в спину.

    – После матча с новой силой вспыхнули разговоры о системе VAR.

    – Да, похоже, в нашем футболе без нее никак. Это позволит избежать грубых ошибок, станет меньше скандалов.

    – Когда в первом тайме Рассказов снес в штрафной Казаева, пенальти был?

    Сто процентов! Плюс спартаковскому защитнику желтую показать следовало. Раньше вообще за такой фол не только 11-метровый давали, но и прямую красную. Причем даже мне со скамейки запасных было видно, что Рассказов сыграл не в мяч. Тем сильнее удивило решение арбитра назначить угловой.

    – Коллега Бобров насчитал еще минимум три момента, когда Москалев обязан был вынести предупреждения игрокам «Спартака», но делать этого почему-то не стал.

    – Я бы не хотел углубляться в частности. Понимаю судей, которые стараются не ломать игру свистками, дают побороться за мяч. Но в такой ситуации главное – последовательность арбитра. Когда ее нет, сразу возникают вопросы.

    – О чем вы подумали, когда во втором тайме Жиго откровенно схватил за майку Набиуллина, но судья никак не отреагировал?

    Даже не хочется комментировать. Лучше поговорите на эту тему с Москалевым и людьми, который отвечают за подготовку наших судей.

    – Зато, когда в штрафной мяч попал в руку вашему Миладиновичу, и спартаковцы требовали пенальти, Москалев разобрался четко.

    – Поймите, для меня самое главное – последовательность. Если даешь пенальти за игру рукой в одной штрафной, то же самое надо делать и в другой. Не должны команды играть по разным правилам. Вот и все.

    Спартак – Сочи – 1:0. Обзор матча, Российская Премьер-Лига, 1 тур 13.07.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии6
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      Рейтинг: +839

      Sviro 10 минут назад

      Когда перестанут рассказывать сказки про дороговизну VAR и судьи начнут пользоваться им, тогда все вопросы о судействе отпадут. Но кому-то очень не хочется терять большие доходы.

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      Рейтинг: +665

      Томик 16 минут назад

      Так я не пойму, что ноет то. Если...если.... На руке не дал - у вас не дал. По вашим принципам и судил. Тут как бы не видел, там как бы в мяч сначала сыграл. И это первый матч в РПЛ, а дальше что? После матча с Зенитом будет: "Зенит был сильнее и заслуженно выиграл, все три пенальти - ошибки "наших" игроков." Просто ничего серьёзнее не хочется писать даже после таких комментариев тренера.

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      Рейтинг: +2391

      RotBerg > Томик 9 минут назад

      Ну Зениту тоже пенальти не давали в ворота Спартака и гол по правилам забитый отменяли, так что пиши за свой супер честный клуб.

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      Рейтинг: +6048

      silver29 22 минуты назад

      Самое поганое когда тренер начинает после матча обсуждать арбитров и сетовать типа вот был бы сам Точилин не в стрингах глядишь бы все по другому было (((( Для оценки действий арбитров есть комиссар матча, а дело Точилина посапывать у бровки.

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      Рейтинг: +420

      Опускатель коняжек 23 минуты назад

      Как все любят скулить... Да забивать надо было свои моменты! И все бы было по другому. А теперь ноют и скулят что все против них!

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      Рейтинг: +2391

      RotBerg > Опускатель коняжек 6 минут назад

      А как забивать то, если не дают заслуженных пенальти и штрафных?)) и засчитывают с нарушениями забитые голы))) и Точилин то как раз и не скулит, а сетует по факту..
      Сочинцы, удачи вам парни! Отобрали у вас победу!

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