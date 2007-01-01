Сутормин – о дебюте за «Зенит»: «Конечно, впечатления только замечательные»

На игру вышел заряженным. За то небольшое игровое время действовал очень активно, мог даже забивать. В общем, если так и будет продолжаться, буду крайне рад видеть его в команде. Потенциал есть, это видно невооруженным глазом. Сутормину нужно очень хорошо показать себя ближайшие два сезона и надо уезжать в Европу. Зенит Зенитом, Зенит люблю, но, к сожалению, наша команда не должна быть конечной точкой в карьере, если мы хотим в ближайшие лет 10 видеть конкурентоспособную сборную.
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями после дебютного матча в составе петербургской команды.
25-летний футболист принял участие в игре первого тура РПЛ против «Тамбова». Он вышел на замену на 65-й минуте встречи.
– Тяжело было с «Тамбовом»?
– Если только в начале. Может, просто не вошли в игру. Тем не менее, сумели победить и двигаемся дальше.
– Какие впечатления от игры за «Зенит»?
– Конечно, только замечательные! Отличный стадион, отличная команда. Мое дело – работать для того, чтобы оправдывать ожидания.
– Какие указания дал главный тренер?
– Сыграть как можно организованнее в защите и, по возможности, помочь в атаке. В принципе ничего такого.
- По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Сутормина у «Рубина» за 2,5 миллиона евро.
- Хавбек заключил контракт с клубом до 2022 года с опцией продления еще на один сезон.
Сутормин: «Мог перенести свою свадьбу ради сборной России»