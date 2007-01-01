Сутормин – о дебюте за «Зенит»: «Конечно, впечатления только замечательные»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями после дебютного матча в составе петербургской команды.

25-летний футболист принял участие в игре первого тура РПЛ против «Тамбова». Он вышел на замену на 65-й минуте встречи.

– Тяжело было с «Тамбовом»?

– Если только в начале. Может, просто не вошли в игру. Тем не менее, сумели победить и двигаемся дальше.

– Какие впечатления от игры за «Зенит»?

– Конечно, только замечательные! Отличный стадион, отличная команда. Мое дело – работать для того, чтобы оправдывать ожидания.

– Какие указания дал главный тренер?

– Сыграть как можно организованнее в защите и, по возможности, помочь в атаке. В принципе ничего такого.

По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Сутормина у «Рубина» за 2,5 миллиона евро.

Хавбек заключил контракт с клубом до 2022 года с опцией продления еще на один сезон.

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