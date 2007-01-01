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    Сутормин: «Мог перенести свою свадьбу ради сборной России»

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопросы о дебютном попадании в расширенный состав сборной России, которое произошло минувшей весной.

    – Сами перед собой какую цель ставите на сезон?

    – Одна из задач перетекает в другую. Стать основным игроком «Зенита», больше выходить на поле, больше забивать. А если будет все хорошо в клубе, то вызовут в сборную.

    – Весной вы попали в ее расширенный список. Как узнали о вызове?

    – Просто увидел в интернете, кого пригласили. Все, конечно, сразу стали звонить, писать. Я был воодушевлен, что меня позвали. Неожиданно и очень приятно.

    – Если бы не свадьба, назначенная на день матча сборной, вас оставили бы в списке? Говорили с Черчесовым на эту тему?

    – Можно было перенести дату свадьбы ради национальной команды. Но мы созвонились со Станиславом Саламовичем – и он сказал заниматься своими делами. Добавил, что на моей карьере в сборной свадьба не отразится – только хорошая или плохая игра за клуб.

    – До этого с Черчесовым разговаривали?

    – Нет, это первый раз.

    • По данным Transfermarkt, «Зенит» купил Сутормина у «Рубина» за 2,5 миллиона евро.
    • Хавбек заключил контракт с клубом до 2022 года с опцией продления еще на один сезон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +615

      Boeung777 24 минуты назад

      Можешь ещё пару раз жениться. Не заморачивайся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3720

      la verdad 1 час назад

      Не ахти вышел против Тамбова. Видно было, что жутко закрепощен.
      На игрока сборной пока не тянет. Поглядим

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