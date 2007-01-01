Сутормин: «Мог перенести свою свадьбу ради сборной России»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопросы о дебютном попадании в расширенный состав сборной России, которое произошло минувшей весной.

– Сами перед собой какую цель ставите на сезон?

– Одна из задач перетекает в другую. Стать основным игроком «Зенита», больше выходить на поле, больше забивать. А если будет все хорошо в клубе, то вызовут в сборную.

– Весной вы попали в ее расширенный список. Как узнали о вызове?

– Просто увидел в интернете, кого пригласили. Все, конечно, сразу стали звонить, писать. Я был воодушевлен, что меня позвали. Неожиданно и очень приятно.

– Если бы не свадьба, назначенная на день матча сборной, вас оставили бы в списке? Говорили с Черчесовым на эту тему?

– Можно было перенести дату свадьбы ради национальной команды. Но мы созвонились со Станиславом Саламовичем – и он сказал заниматься своими делами. Добавил, что на моей карьере в сборной свадьба не отразится – только хорошая или плохая игра за клуб.

– До этого с Черчесовым разговаривали?

– Нет, это первый раз.