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    Семак – об уходе Анюкова в «Крылья Советов»: «Если есть желание, нужно играть»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение Александра Анюкова покинуть на один год петербургский клуб и провести сезон в «Крыльях Советов».

    – Как было принято решение по Анюкову? Он с вами советовался?

    – Советовался, конечно. Если есть желание играть, нужно играть. Закончить всегда можно успеть. У него было желание играть. Поздравляю его с дебютом. Думаю, в Самаре ему будет комфортно: команда почти всегда играет раз в неделю, будет время для восстановления. Пока речь идет об одном сезоне.

    • 25 июня сообщалось о вхождении Анюкова в тренерский штаб Семака.
    • 36-летний футболист – воспитанник «Крыльев Советов».
    • За основную команду самарцев он выступал с 2000 по 2005 год, после чего 14 лет защищал цвета «Зенита».

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +345

      Toomans 1 минуту назад

      Саня мужик, боец по натуре. Желаю занять достойное место в чемпионате! Главное, чтобы он знал и помнил, что и в Питере его дом, что в Питере его любят и ждут обратно.

      0
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      Рейтинг: +2164

      paracetamol 2 часа назад

      Все верно.

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