Семак – об уходе Анюкова в «Крылья Советов»: «Если есть желание, нужно играть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение Александра Анюкова покинуть на один год петербургский клуб и провести сезон в «Крыльях Советов».

– Как было принято решение по Анюкову? Он с вами советовался?

– Советовался, конечно. Если есть желание играть, нужно играть. Закончить всегда можно успеть. У него было желание играть. Поздравляю его с дебютом. Думаю, в Самаре ему будет комфортно: команда почти всегда играет раз в неделю, будет время для восстановления. Пока речь идет об одном сезоне.