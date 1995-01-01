Семак – об уходе Анюкова в «Крылья Советов»: «Если есть желание, нужно играть»

Саня мужик, боец по натуре. Желаю занять достойное место в чемпионате! Главное, чтобы он знал и помнил, что и в Питере его дом, что в Питере его любят и ждут обратно.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение Александра Анюкова покинуть на один год петербургский клуб и провести сезон в «Крыльях Советов».
– Как было принято решение по Анюкову? Он с вами советовался?
– Советовался, конечно. Если есть желание играть, нужно играть. Закончить всегда можно успеть. У него было желание играть. Поздравляю его с дебютом. Думаю, в Самаре ему будет комфортно: команда почти всегда играет раз в неделю, будет время для восстановления. Пока речь идет об одном сезоне.
- 25 июня сообщалось о вхождении Анюкова в тренерский штаб Семака.
- 36-летний футболист – воспитанник «Крыльев Советов».
- За основную команду самарцев он выступал с 2000 по 2005 год, после чего 14 лет защищал цвета «Зенита».