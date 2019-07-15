Семин: «Серьезной проблемой российского футбола стало засилье менеджеров, которым кажется, что они понимают в селекции больше тренеров»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил уверенность, что клуб не должен покупать новых футболистов без одобрения тренерского штаба.

– В свое время Кверквелия сказал, что оказался в «Локомотиве» только благодаря Юрию Павловичу Семину. Но клубная пресс-служба это из текста удалила. Быть может, кому-то из руководства клуба не хотелось появления на свет таких подробностей?

– Все было достаточно просто: я хотел, чтобы Кверквелия был у нас, а многие люди этого не хотели. К счастью, удалось свое мнение отстоять. Говорил и еще раз повторю: профессионально клуб работает только тогда, когда все вопросы комплектования решаются в контакте с тренером, поскольку он единственный, кто знает – нужен футболист команде или нет, как и где его можно будет использовать. Вот почему одной из серьезных проблем российского футбола стало засилье в нем менеджеров, которым кажется, что они понимают в вопросах селекции больше тренеров.

– Быть может, у них в этом есть свой интерес?

– Думайте сами.

Этим летом у Семина возник конфликт с руководством «Локомотива» из-за приобретения бразильца Мурило .

. Сначала тренер отказывался брать новичка на сбор в Австрии, но в итоге взял, а затем дал дебютировать в матче за Суперкубок России.

Семин: «Чего добились интриганы в «Локомотиве» – 14 лет без золота и Лиги чемпионов?»