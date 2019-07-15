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    Семин: «Серьезной проблемой российского футбола стало засилье менеджеров, которым кажется, что они понимают в селекции больше тренеров»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил уверенность, что клуб не должен покупать новых футболистов без одобрения тренерского штаба.

    – В свое время Кверквелия сказал, что оказался в «Локомотиве» только благодаря Юрию Павловичу Семину. Но клубная пресс-служба это из текста удалила. Быть может, кому-то из руководства клуба не хотелось появления на свет таких подробностей?

    – Все было достаточно просто: я хотел, чтобы Кверквелия был у нас, а многие люди этого не хотели. К счастью, удалось свое мнение отстоять. Говорил и еще раз повторю: профессионально клуб работает только тогда, когда все вопросы комплектования решаются в контакте с тренером, поскольку он единственный, кто знает – нужен футболист команде или нет, как и где его можно будет использовать. Вот почему одной из серьезных проблем российского футбола стало засилье в нем менеджеров, которым кажется, что они понимают в вопросах селекции больше тренеров.

    – Быть может, у них в этом есть свой интерес?

    – Думайте сами.

    • Этим летом у Семина возник конфликт с руководством «Локомотива» из-за приобретения бразильца Мурило.
    • Сначала тренер отказывался брать новичка на сбор в Австрии, но в итоге взял, а затем дал дебютировать в матче за Суперкубок России.

    Семин: «Чего добились интриганы в «Локомотиве» – 14 лет без золота и Лиги чемпионов?»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2019 09:30
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +24280

      DOCTOR PENALTY 15 июля 2019, 17:08

      Респект Палычу!"""""""""""""""

      1
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 15 июля 2019, 16:15

      На сегодняшний день только у ЦСКА скауты хорошо работают.Остальнве ни рыбок не мясо.Палыч прав

      1
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      ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > алдан2014 15 июля 2019, 19:13

      и че это цске дает? крыльям всирать?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 июля 2019, 14:35

      я лично это пишу уже не один год всё то что сказал Палыч это относится не только к футболу но и вообще к стране

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 15 июля 2019, 14:30

      Чинуши вааще за...пали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 июля 2019, 13:53

      Палыч не прав.Кикнадзё -отличный переводчик с испанского,а такие в футболе разбираются лучше футболистов. В противном случае,у нас директорами клубов были бы бывшие футболисты,а этого допустить нельзя! Куда,спрашивается,деваться переводчикам,комментаторам,просто бродягам с улицы с высшим образованием? Им харчевать тоже надо! У них у всех вон какие репы! С такими физиономиями надо 5-6 раз в день кушать и не одну селёдку с луком.Разве бывший футболист купит придурка и бездаря в команду?-Нет,коллеги засмеют.А комментатор купит за долян любую х..ту и прикажет тренеру любить и жаловать постороннего на поле.

      3
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 15 июля 2019, 13:29

      Эти менеджеры только о финансах в своём кармане думают, а не о команде и о футболе в целом.

      4
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      Рейтинг: +3961

      Kollljan 15 июля 2019, 13:10

      Уверен, что Кононов сейчас спит и видит, как бы свалить поскорее из Спартака.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Kollljan 15 июля 2019, 14:32

      а чё ему особо волноваться выгонят так выгонят а пока деньги капают тренирует не последний клуб да ещё в столице

      3
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      ...
      Рейтинг: +1531

      klim2m > Kollljan 15 июля 2019, 14:49

      Думаю что даже и спится ему хреново ((

      2
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Kollljan 15 июля 2019, 15:08

      Его ни кто не держит! Взял бы и свалил, мы бы даже ему билетик куда нить купили бы )))

      1
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > ufos73 15 июля 2019, 19:14

      да он то свалит и наверняка потом с новой командой опять спартак опустит а вот вы новые картонки с матюками в адрес очередного тренера нарежете

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Вальдемар IV 15 июля 2019, 19:38

      Ну если опять федун будет тренера выбирать, по какой то своей логике, то не исключено...

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 15 июля 2019, 12:48

      Аксакал прав на 100%. Единственный тренер из Могикан который не боится потерять кресло тренера.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Muboraksho 15 июля 2019, 14:32

      в таком возрасте ничего уже не страшно

      2
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > Muboraksho 15 июля 2019, 14:51

      А что ему терять в 70)))) все уже позади , как не печально но факт((

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      Рейтинг: +7878

      Томик 15 июля 2019, 12:48

      Всё правильно. А когда услышал от Кононова, что комплектацией команды занимается не он, а руководство(или как там его) - понял, что удачу увидим только в случае чудесных совпадений.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 15 июля 2019, 12:17

      Семин прав, этим интересны деньги в футболе, чем мутней и больше сделок им лучше больше к пальчикам прилипнет. так что интересы противоположные у Семина и воришек.

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