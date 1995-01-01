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    Семин: «Чего добились интриганы в «Локомотиве» – 14 лет без золота и Лиги чемпионов?»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, как он реагирует на слухи в СМИ, а также поделился мнением о происходящем в московском клубе до своего возвращения.

    – Сейчас, на фоне последних достижений «Локомотива», редко вспоминают весну 2017-го, когда совет директоров решал вопрос о продлении с Семиным контракта. Тогда все перевесил один голос. Зная, что кто-то в клубе ждет вашей ошибки, а в спину дышат конкуренты, как удалось не просто выстоять, а еще и выиграть чемпионство?

    – Все очень просто. В какой-то момент я понял: ни в коем случае нельзя отвлекаться на то, что о тебе пишут в интернете, в газетах, говорят по телевидению. А тем более пропускать это через себя. Иначе тебе не хватит той энергии, которая необходима в работе. Потому по сей день все то, что появляется в СМИ, я от себя отсекаю.

    Для меня самое главное – это игроки, их доверие и то, как они ко мне относятся. Кроме того, с первых дней тренерской жизни я понял: если захотят уволить, то повод всегда найдут. А уж то, что кто-то дышит в спину, видя себя на моем месте, в нашем деле всегда было и будет. И даже если ты выигрываешь чемпионство, от разного рода интриг и подлостей на сто процентов все равно никогда не бываешь застрахован.

    – В связи с этим вспоминается золотое время вашей совместной работы с Валерием Филатовым. И хотя тогда казалось, что никаких закулисных проблем не возникало, ваш союз все-таки распался. Допускаете, что это могло быть кому-то выгодно для того, чтобы захватить в «Локомотиве» власть?

    – И чего эти интриганы добились – того, что 14 лет клуб оставался без золота и Лиги чемпионов?

    • В современной истории 72-летний Семин возглавлял «Локомотив» три раза (1992-2005, 2009-2010, 2016-н.в.).
    • Столичная команда становилась чемпионом России трижды – в 2002, 2004 и 2018 годах. Во всех случаях москвичей тренировал Семин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:37
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +2117

      nemolod 4 минуты назад

      Интриганы добились главного для себя-огромных гонораров от продаж всего,что есть в клубе плюс хлебные должности!

      0
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      Рейтинг: +2831

      ljrljr0505 13 минут назад

      ПАЛЫЧ!!! Мы все с тобой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4850

      батог 18 минут назад

      Палыч - респект ! Уважаю !

      2
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      Рейтинг: +1203

      Axe111 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лучше бы ещё сто лет без этого,такое позорище в лч

      -6
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      Рейтинг: +748

      Romantic2010 > Axe111 15 минут назад

      Позорище это ваш матч с Сочи....Причем откровенное и бесстыдное!

      4
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      Рейтинг: +2831

      ljrljr0505 > Axe111 11 минут назад

      вспомни ваши выступления, а то в своем глазу бревна не видите, а в чужом соринку замечаете.

      1
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      Рейтинг: +836

      Sviro 1 час назад

      Моё личное мнение, никому его не навязываю, но, если бы болельщики во время правления смородины оставляли пустыми трибуны стадиона, то проблемы Локо решились бы раньше. Единственная возможность высказать своё мнение у белельщиков - бойкотировать игры команды. Только тогда руководство задумается. И самой команде неплохо бы было присоединиться. Особенно топовым игрокам. Я бы сказал, что все были марионетками в руках малохольной бабы, но не скажу, а то баба обидится.

      6
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      Рейтинг: +748

      Romantic2010 > Sviro 10 минут назад

      Нынешний Кикнадзе резко ответил по этому поводу. Что-то типа какие-бы отношения не были бы у вас с руководством клуба..команда страдать из-за этого не должна(имея ввиду трибуны)

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