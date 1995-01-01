Семин: «Чего добились интриганы в «Локомотиве» – 14 лет без золота и Лиги чемпионов?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, как он реагирует на слухи в СМИ, а также поделился мнением о происходящем в московском клубе до своего возвращения.

– Сейчас, на фоне последних достижений «Локомотива», редко вспоминают весну 2017-го, когда совет директоров решал вопрос о продлении с Семиным контракта. Тогда все перевесил один голос. Зная, что кто-то в клубе ждет вашей ошибки, а в спину дышат конкуренты, как удалось не просто выстоять, а еще и выиграть чемпионство?

– Все очень просто. В какой-то момент я понял: ни в коем случае нельзя отвлекаться на то, что о тебе пишут в интернете, в газетах, говорят по телевидению. А тем более пропускать это через себя. Иначе тебе не хватит той энергии, которая необходима в работе. Потому по сей день все то, что появляется в СМИ, я от себя отсекаю.

Для меня самое главное – это игроки, их доверие и то, как они ко мне относятся. Кроме того, с первых дней тренерской жизни я понял: если захотят уволить, то повод всегда найдут. А уж то, что кто-то дышит в спину, видя себя на моем месте, в нашем деле всегда было и будет. И даже если ты выигрываешь чемпионство, от разного рода интриг и подлостей на сто процентов все равно никогда не бываешь застрахован.

– В связи с этим вспоминается золотое время вашей совместной работы с Валерием Филатовым. И хотя тогда казалось, что никаких закулисных проблем не возникало, ваш союз все-таки распался. Допускаете, что это могло быть кому-то выгодно для того, чтобы захватить в «Локомотиве» власть?

– И чего эти интриганы добились – того, что 14 лет клуб оставался без золота и Лиги чемпионов?