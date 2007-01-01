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    Рахимов: «С «Краснодаром» нам помогло то, что мы не теряли концентрацию во время всего матча»

    Главный тренер «Краснодара» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0).

    «Нам помогло то, что мы не теряли концентрацию во время всего матча. У нас было несколько эпизодов. В концовке первого тайма мы вернули «Краснодару» игру, хотя достаточно уверенно все контролировали. По первому тайму: могли и пенальти реализовать, но все равно повели в счете.

    Во втором тайме понимали, что соперник будет атаковать. К сожалению, мы плохо использовали свои контратаки. Естественно, с такой командой нужно играть плотно и вязко в обороне. Все передачи у них отработаны, в инсайдных позициях они заполняли зоны несколькими игроками», – сказал Рахимов.

    Теперь Мусаеву запрещено управлять «Краснодаром» во время матчей. Формально у команды новый тренер

    Источник: «Матч ТВ»

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