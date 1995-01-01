Божович – о победе над ЦСКА: «Мы переломили ход встречи за счет командной игры»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат первого матча РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Мы переломили ход встречи за счет командной игры, знали, что с ЦСКА будет трудно, это одна из лучших команд в России по контролю мяча. Мы ждали своих моментов, ждали и дождались. Как сыграли новички? Пока рано судить, это первый тур, нужно работать», – сказал Божович.

ЦСКА проиграл «Крыльям» в Самаре впервые с 2007 года.

Команда Миодрага Божовича лидирует в турнирной таблице.

ЦСКА испортился и сломался. Мы его не узнаем