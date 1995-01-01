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    Божович – о победе над ЦСКА: «Мы переломили ход встречи за счет командной игры»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат первого матча РПЛ против ЦСКА (2:0).

    «Мы переломили ход встречи за счет командной игры, знали, что с ЦСКА будет трудно, это одна из лучших команд в России по контролю мяча. Мы ждали своих моментов, ждали и дождались. Как сыграли новички? Пока рано судить, это первый тур, нужно работать», – сказал Божович.

    • ЦСКА проиграл «Крыльям» в Самаре впервые с 2007 года.
    • Команда Миодрага Божовича лидирует в турнирной таблице.

    ЦСКА испортился и сломался. Мы его не узнаем

    Источник: «Матч ТВ»

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