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    «Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов за Пепе. Лондонцы рассчитывают купить форварда в рассрочку

    «Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Лилля» Николя Пепе.

    По информации L'Equipe, лондонцы предложили за 24-летнего игрока 80 миллионов евро.

    Английский клуб надеется, что ему удастся договориться с «Лиллем» об оплате трансфера частями в течение нескольких лет.

    Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готв заплатить за футболиста аналогичную сумму.

    • Пепе перешел в «Лилль» из «Анжера» в 2017 году за 10 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел 41 матч на клубном, забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.
    • Контракт француза рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: L'Equipe

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