«Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов за Пепе. Лондонцы рассчитывают купить форварда в рассрочку

«Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Лилля» Николя Пепе.

По информации L'Equipe, лондонцы предложили за 24-летнего игрока 80 миллионов евро.

Английский клуб надеется, что ему удастся договориться с «Лиллем» об оплате трансфера частями в течение нескольких лет.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готв заплатить за футболиста аналогичную сумму.