«Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов за Пепе. Лондонцы рассчитывают купить форварда в рассрочку

«Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Лилля» Николя Пепе.
По информации L'Equipe, лондонцы предложили за 24-летнего игрока 80 миллионов евро.
Английский клуб надеется, что ему удастся договориться с «Лиллем» об оплате трансфера частями в течение нескольких лет.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готв заплатить за футболиста аналогичную сумму.
- Пепе перешел в «Лилль» из «Анжера» в 2017 году за 10 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 форвард провел 41 матч на клубном, забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.
- Контракт француза рассчитан до июня 2022 года.