80 млн евро за игрока на позицию Вайналдума, которого успешно подменяет Шакири? Это можно было бы понять, думая, что Пепе сильнее Шакири и последнего отдадут в аренду. Но дело в том, что Окслейд-Чемберлен уже поправился и с начала следующего сезона наверняка начнет играть, постепенно вытесняя Вайналдума. Тем более схема, при которой играет Вайналдум (Шакири, Окс), Клоппом используется не так уж часто. Получается что Пепе берут в глухой запас. За запасного игрока 80 млн евро даже при нынешних ценах - такое же извращение, как плакса в ПСЖ за 222 миллиона.
Вингер «Лилля» Николя Пепе может продолжить карьеру в Англии, сообщает L'Equipe.
По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль».
Мерсисайдский клуб готов предложить за ивуарийца 80 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 Пепе сыграл 41 матч в составе «Лилля», забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.