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    L'Equipe: «Ливерпуль» готов предложить за Пепе 80 миллионов

    Вингер «Лилля» Николя Пепе может продолжить карьеру в Англии, сообщает L'Equipe.

    По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль».

    Мерсисайдский клуб готов предложить за ивуарийца 80 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 Пепе сыграл 41 матч в составе «Лилля», забил 23 гола и сделал 12 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 21:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6051

      Вомбат 2 часа назад

      80 млн евро за игрока на позицию Вайналдума, которого успешно подменяет Шакири? Это можно было бы понять, думая, что Пепе сильнее Шакири и последнего отдадут в аренду. Но дело в том, что Окслейд-Чемберлен уже поправился и с начала следующего сезона наверняка начнет играть, постепенно вытесняя Вайналдума. Тем более схема, при которой играет Вайналдум (Шакири, Окс), Клоппом используется не так уж часто. Получается что Пепе берут в глухой запас. За запасного игрока 80 млн евро даже при нынешних ценах - такое же извращение, как плакса в ПСЖ за 222 миллиона.

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      Рейтинг: +134

      Shotlandets86 > Вомбат 1 час назад

      Позиция Пепе - это позиция Салаха. Ошибка существенная, но смысл правильный.

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      Рейтинг: +134

      Shotlandets86 2 часа назад

      Зачем Николя уходить на лавку?! Идеальный вариант - Бавария. Можно в Челси, МЮ, Арсенал.

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