Marca: Хамес хочет перейти в «Атлетико»

Еще одна футбольная тряпка, видать прошло то время преданности клубу! Неужели так щас обосрался футбольный мир? Где такие мастодонты, как тотти, лэмпард, лам, неста, мальдини, пуйель, ит ко!!!
Шансы «Атлетико» купить у «Реала» полузащитника Хамеса Родригеса заметно увеличились.
Как сообщает Marca, «Атлетико» стал фаворитом в гонке за колумбийцем, поскольку сам футболист хочет перейти именно в этот клуб.
Хавбек не горит желанием уезжать из Мадрида, поэтому такой трансфер его полностью устраивает.
- Два последних сезона Хамес провел в аренде в «Баварии».
- Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.
- Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на него.
- У Хамеса также был вариант с «Наполи», но итальянцы не смогли договориться об условиях сделки.