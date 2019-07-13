Marca: Хамес хочет перейти в «Атлетико»

Шансы «Атлетико» купить у «Реала» полузащитника Хамеса Родригеса заметно увеличились.

Как сообщает Marca, «Атлетико» стал фаворитом в гонке за колумбийцем, поскольку сам футболист хочет перейти именно в этот клуб.

Хавбек не горит желанием уезжать из Мадрида, поэтому такой трансфер его полностью устраивает.