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    «Бавария» интересуется Триппьером из «Тоттенхэма»

    Правый защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может продолжить карьеру в Германии.

    Как сообщает Sky Sports, 28-летний англичанин заинтересовал «Баварию». Также на игрока претендуют «Ювентус» и «Атлетико».

    • В прошлом сезоне Триппьер сыграл 38 матчей в составе «Тоттенхэма», забил один гол и сделал пять результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 35 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5498

      derrik2000 1 час назад

      Смешно у нас фамилию ТРИПЕР исказили, чтобы на русском выглядело более менее пристойно. )))

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