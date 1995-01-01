«Бавария» интересуется Триппьером из «Тоттенхэма»

Смешно у нас фамилию ТРИПЕР исказили, чтобы на русском выглядело более менее пристойно. )))
Правый защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может продолжить карьеру в Германии.
Как сообщает Sky Sports, 28-летний англичанин заинтересовал «Баварию». Также на игрока претендуют «Ювентус» и «Атлетико».
- В прошлом сезоне Триппьер сыграл 38 матчей в составе «Тоттенхэма», забил один гол и сделал пять результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 35 миллионов евро.