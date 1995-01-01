Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Эриксен может остаться в «Тоттенхэме»

    Будущее полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена по-прежнему остается неопределенным.

    Как сообщает The Guardian, датчанин даже может остаться в лондонском клубе в виду отсутствия предложений по его трансферу.

    Европейские гранды утратили интерес к 27-летнему футболисту после того, как узнали его стоимость – 130 миллионов фунтов (145 миллионов евро).

    • В минувшем сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
    • Ранее на хавбека претендовали «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Интер».

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79061
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72461
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru