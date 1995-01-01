Эриксен может остаться в «Тоттенхэме»

Будущее полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена по-прежнему остается неопределенным.

Как сообщает The Guardian, датчанин даже может остаться в лондонском клубе в виду отсутствия предложений по его трансферу.

Европейские гранды утратили интерес к 27-летнему футболисту после того, как узнали его стоимость – 130 миллионов фунтов (145 миллионов евро).