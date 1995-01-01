Эриксен может остаться в «Тоттенхэме»

Будущее полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена по-прежнему остается неопределенным.
Как сообщает The Guardian, датчанин даже может остаться в лондонском клубе в виду отсутствия предложений по его трансферу.
Европейские гранды утратили интерес к 27-летнему футболисту после того, как узнали его стоимость – 130 миллионов фунтов (145 миллионов евро).
- В минувшем сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 51 матч, забил 10 голов и сделал 17 результативных передач.
- Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
- Ранее на хавбека претендовали «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Интер».