РПЛ. Гол Деспотовича не спас «Оренбург» от поражения от «Ростова»

В первом туре РПЛ встретились «Ростов» и «Оренбург». Благодаря двум голам в первом тайме южане добились победы.

Единственный гол у гостей забил форвард Джордже Деспотович. В этой встрече «Ростов» забил свой 500 гол в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Шомуродов, 11; 2:0 – Ионов, 42; 2:1 – Деспотович, 49.

«Ростов»: «Ростов»: Песьяков, Козлов (Логашов, 75), Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян (Зуев, 67), Ерeменко, Попов, Норманн, Шомуродов (Сигурдарссон, 82).

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров (Аюпов, 72), Мишкич, Алвеш (Кулишев, 61), Деспотович.

Предупреждения: Байрамян, 26; Норманн, 54 – Маляров, 43; Сиваков, 52; Афонин, 81.

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