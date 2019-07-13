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    РПЛ. Гол Деспотовича не спас «Оренбург» от поражения от «Ростова»

    В первом туре РПЛ встретились «Ростов» и «Оренбург». Благодаря двум голам в первом тайме южане добились победы.

    Единственный гол у гостей забил форвард Джордже Деспотович. В этой встрече «Ростов» забил свой 500 гол в РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Шомуродов, 11; 2:0 – Ионов, 42; 2:1 – Деспотович, 49.

    «Ростов»: «Ростов»: Песьяков, Козлов (Логашов, 75), Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян (Зуев, 67), Ерeменко, Попов, Норманн, Шомуродов (Сигурдарссон, 82).

    «Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров (Аюпов, 72), Мишкич, Алвеш (Кулишев, 61), Деспотович.

    Предупреждения: Байрамян, 26; Норманн, 54 – Маляров, 43; Сиваков, 52; Афонин, 81.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2019 23:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      yazodo 19 минут назад

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      Рейтинг: +1125

      kazak161 55 минут назад

      Ростов с победой! Не смотря на то что у Оренбурга десять лучших игроков покинули ФК Оренбург! Сегодня у нас радость от победы как у Спартаковцев!

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      Рейтинг: +2044

      paracetamol 1 час назад

      Все голы как на подбор, красивые. Оренбургу нужна нормальная скамейка. Команда недоукомплектована.

      0
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      Рейтинг: +6221

      Вомбат 1 час назад

      Счет не по игре. Ростов был не просто лучше, а гораздо лучше. Даже играя по счету по втором тайме. Оренбург, как и Сочи, запомнился только правильным настроем и концентрацией. Игры не показал.

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      Рейтинг: +9964

      Garrincha58 1 час назад

      Ростов в первом тайме был как Бавария или Боруссия, а во втором как Ростов и почему так непонятно

      0
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      Рейтинг: +6925

      Serjoga 1 час назад

      С почином "мужики"!

      2
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      Рейтинг: +9816

      slavutiq70 1 час назад

      С победой Ростов!!!!!

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