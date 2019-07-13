Джикия: «В первом тайме мы немного провалились, но в целом контролировали игру с «Сочи»

Жора, про «контролировали игру», ты несёшь дичь)
Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча первого тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Москвичи вырвали победу на 94 минуте.
«Это только первый тур. Не с чем сравнивать. Главное, что выиграли, хотя игра была тяжелая. В первом тайме мы немного провалились, но в целом контролировали игру. Немного отошли назад — так бывает.
Перетерпели и после перерыва начали свою игру. Давили, забили», – сказал Джикия.
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