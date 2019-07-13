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    Джикия: «В первом тайме мы немного провалились, но в целом контролировали игру с «Сочи»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча первого тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Москвичи вырвали победу на 94 минуте.

    «Это только первый тур. Не с чем сравнивать. Главное, что выиграли, хотя игра была тяжелая. В первом тайме мы немного провалились, но в целом контролировали игру. Немного отошли назад — так бывает.

    Перетерпели и после перерыва начали свою игру. Давили, забили», – сказал Джикия.

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    Источник: Sport24

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    13.07.2019 23:08
    Комментарии3
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      Рейтинг: +37

      Уася Петин 1 час назад

      Жора, про «контролировали игру», ты несёшь дичь)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6352

      ufos73 1 час назад

      Лучше б промолчал...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      Shotlandets86 1 час назад

      Лол. Мы, похоже, разные игры смотрели.)))

      2
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