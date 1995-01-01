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    Точилин – о матче со «Спартаком»: «Силенок не хватает. Собрались за четыре дня до игры»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал комментарий после матча первого тура РПЛ против «Спартака» (0:1). Сочинцы пропустили мяч на 94 минуте.

    – Ощущения от премьер-лиги хорошие, игрой доволен за исключением последних 20 минут. Силенок пока не хватает играть в такой агрессивный мобильный футбол весь матч.

    – Как за такое короткое время поставили мобильную игру? И как готовились к сезону, учитывая, что получили новый состав?

    – Опыт был. С «Динамо» Санкт-Петербург как-то собрались за 6 дней до старта чемпионата. Сейчас – за 4 дня. Но в целом пришла группа опытных обученных футболистов. Рассказывать долго не приходилось. Ребята и так играли на хорошем уровне. И дальше будут. Плюс мотивация. Все это помогло в подготовке. Что касается стиля нашего футбола, то «Сочи» всегда играл в такую игру.

    • «Сочи» впервые в истории выступает в РПЛ.
    • Точилин как тренер также дебютирует в высшем дивизионе чемпионата России.
    • «Сочи» – действующий победитель ФНЛ.

    5 оправданий отвратительной игре «Спартака» с «Сочи»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +148

      Shotlandets86 3 минуты назад

      Удачи, Сане. Достойный был игрок и тренером достойным стал. Даже не сказал об очевидном, что засудили.

      0
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      Рейтинг: +715

      Max Bobr 14 минут назад

      Толковый тренер и походу команда толковая формируется

      1
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    • ...
      Рейтинг: +641

      AHTUNGBOL 33 минуты назад

      Красавчик, ни слова о судье...

      0
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      Рейтинг: +6902

      vka1970 34 минуты назад

      Игра есть, а результат придёт.

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