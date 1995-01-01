Точилин – о матче со «Спартаком»: «Силенок не хватает. Собрались за четыре дня до игры»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дал комментарий после матча первого тура РПЛ против «Спартака» (0:1). Сочинцы пропустили мяч на 94 минуте.

– Ощущения от премьер-лиги хорошие, игрой доволен за исключением последних 20 минут. Силенок пока не хватает играть в такой агрессивный мобильный футбол весь матч.

– Как за такое короткое время поставили мобильную игру? И как готовились к сезону, учитывая, что получили новый состав?

– Опыт был. С «Динамо» Санкт-Петербург как-то собрались за 6 дней до старта чемпионата. Сейчас – за 4 дня. Но в целом пришла группа опытных обученных футболистов. Рассказывать долго не приходилось. Ребята и так играли на хорошем уровне. И дальше будут. Плюс мотивация. Все это помогло в подготовке. Что касается стиля нашего футбола, то «Сочи» всегда играл в такую игру.

«Сочи» впервые в истории выступает в РПЛ.

Точилин как тренер также дебютирует в высшем дивизионе чемпионата России.

«Сочи» – действующий победитель ФНЛ.

5 оправданий отвратительной игре «Спартака» с «Сочи»