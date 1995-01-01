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    На фанатов «Уфы» напали в Екатеринбурге. Один болельщик получил травму головы

    Болельщики «Уфы», прибывшие в Екатеринбург на матч первого тура РПЛ против «Урала», стали объектом нападения. Группа уфимцев из 16 человек (включая девушек) находилась возле стадиона уральцев, когда на них напали неизвестные в количестве 50 человек.

    Уфимцы оторвались от нападавших, спрятавшись в близлежащем кафе. Обойтись без травм не получилось: один из фанатов приезжей команды получил повреждение головы. Подключившаяся к инциденту полиция задержала четырех уфимцев, пишет ProSportStory.

    • Матч в Екатерибурге завершился победой «Урала» со счетом 3:2.
    • В следующем туре уфимцы дома примут «Краснодар».
    • «Урал» во втором туре дома встретится с «Ахматом».

    Источник: ProSportStory

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +103

      werty 16 минут назад

      Подключилась полиция и задержала уфимцев.Типа сами виноваты, что приехали?

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