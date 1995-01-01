На фанатов «Уфы» напали в Екатеринбурге. Один болельщик получил травму головы

Болельщики «Уфы», прибывшие в Екатеринбург на матч первого тура РПЛ против «Урала», стали объектом нападения. Группа уфимцев из 16 человек (включая девушек) находилась возле стадиона уральцев, когда на них напали неизвестные в количестве 50 человек.

Уфимцы оторвались от нападавших, спрятавшись в близлежащем кафе. Обойтись без травм не получилось: один из фанатов приезжей команды получил повреждение головы. Подключившаяся к инциденту полиция задержала четырех уфимцев, пишет ProSportStory.