«МЮ» рассматривает Бадьяшиля как альтернативу Магуайру

По информации L'Equipe, «Манчестер Юнайтед» может приобрести защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля.
18-летний футболист рассматривается английским клубом как альтернатива Гарри Магуайру из «Лестера».
Магуайр – основная трансферная цель «МЮ» в защиту этим летом. Тем не менее «Юнайтед» не собирается переплачивать за англичанина и рассматривает другие варианты.
- Французом также интересуются «Вулверхэмптон» и «Валенсия».
- В сезоне 2018/19 Бадьяшиль провел за монегасков 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.