«МЮ» рассматривает Бадьяшиля как альтернативу Магуайру

По информации L'Equipe, «Манчестер Юнайтед» может приобрести защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля.

18-летний футболист рассматривается английским клубом как альтернатива Гарри Магуайру из «Лестера».

Магуайр – основная трансферная цель «МЮ» в защиту этим летом. Тем не менее «Юнайтед» не собирается переплачивать за англичанина и рассматривает другие варианты.