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    «МЮ» рассматривает Бадьяшиля как альтернативу Магуайру

    По информации L'Equipe, «Манчестер Юнайтед» может приобрести защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля.

    18-летний футболист рассматривается английским клубом как альтернатива Гарри Магуайру из «Лестера».

    Магуайр – основная трансферная цель «МЮ» в защиту этим летом. Тем не менее «Юнайтед» не собирается переплачивать за англичанина и рассматривает другие варианты.

    • Французом также интересуются «Вулверхэмптон» и «Валенсия».
    • В сезоне 2018/19 Бадьяшиль провел за монегасков 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: L'Equipe

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