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    «Фиорентина» хочет подписать Балотелли

    Нападающий Марио Балотелли этим летом может стать игроком «Фиорентины», сообщает La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, флорентийский клуб проявляет предметный интерес к 28-летнему футболисту.

    Однако «Фиорентина» не готова удовлетворить финансовые требования форварда, который зарабатывал в «Марселе» 5,4 миллиона евро в год.

    Сейчас Балотелли является свободным агентом, поэтому может присоединиться к новой команде бесплатно.

    • Игрок перешел из «Ниццы» в «Марсель» прошлой зимой на правах свободного агента.
    • За полсезона он забил восемь голов в 15 матчах.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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