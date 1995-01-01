«Фиорентина» хочет подписать Балотелли

Нападающий Марио Балотелли этим летом может стать игроком «Фиорентины», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, флорентийский клуб проявляет предметный интерес к 28-летнему футболисту.

Однако «Фиорентина» не готова удовлетворить финансовые требования форварда, который зарабатывал в «Марселе» 5,4 миллиона евро в год.

Сейчас Балотелли является свободным агентом, поэтому может присоединиться к новой команде бесплатно.