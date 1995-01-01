«Фиорентина» хочет подписать Балотелли

Нападающий Марио Балотелли этим летом может стать игроком «Фиорентины», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, флорентийский клуб проявляет предметный интерес к 28-летнему футболисту.
Однако «Фиорентина» не готова удовлетворить финансовые требования форварда, который зарабатывал в «Марселе» 5,4 миллиона евро в год.
Сейчас Балотелли является свободным агентом, поэтому может присоединиться к новой команде бесплатно.
- Игрок перешел из «Ниццы» в «Марсель» прошлой зимой на правах свободного агента.
- За полсезона он забил восемь голов в 15 матчах.