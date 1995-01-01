Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Гризманн: «Буду преданно защищать цвета «Барселоны»

    Французский форвард Антуан Гризманн прокомментировал свой переход из «Атлетико» в «Барселону».

    «Отец говорил мне в детстве, что поезда не ходят один раз в жизни. Пришло время принять новый вызов судьбы. Наконец-то наши пути с «Барселоной» пересеклись. Я буду преданно защищать цвета команды. Это наше время, наш путь», – сказал 28-летний футболист в видеообращении, опубликованном в твиттере каталонского клуба.

    • «Барса» объявила о трансфере Гризманна в пятницу.
    • Сумма сделки составила 120 миллионов евро, однако «Атлетико» намерен получить еще 80 миллионов.
    • Нападающий заключил с действующим чемпионом Испании контракт до 2024 года.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:31
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79050
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72454
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru