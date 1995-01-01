Гризманн: «Буду преданно защищать цвета «Барселоны»

Французский форвард Антуан Гризманн прокомментировал свой переход из «Атлетико» в «Барселону».
«Отец говорил мне в детстве, что поезда не ходят один раз в жизни. Пришло время принять новый вызов судьбы. Наконец-то наши пути с «Барселоной» пересеклись. Я буду преданно защищать цвета команды. Это наше время, наш путь», – сказал 28-летний футболист в видеообращении, опубликованном в твиттере каталонского клуба.
- «Барса» объявила о трансфере Гризманна в пятницу.
- Сумма сделки составила 120 миллионов евро, однако «Атлетико» намерен получить еще 80 миллионов.
- Нападающий заключил с действующим чемпионом Испании контракт до 2024 года.