Гризманн: «Буду преданно защищать цвета «Барселоны»

Французский форвард Антуан Гризманн прокомментировал свой переход из «Атлетико» в «Барселону».

«Отец говорил мне в детстве, что поезда не ходят один раз в жизни. Пришло время принять новый вызов судьбы. Наконец-то наши пути с «Барселоной» пересеклись. Я буду преданно защищать цвета команды. Это наше время, наш путь», – сказал 28-летний футболист в видеообращении, опубликованном в твиттере каталонского клуба.