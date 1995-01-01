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    Sky Sports: «Тоттенхэм» поспорит с «Арсеналом» за Салиба

    «Тоттенхэм» включился в борьбу за защитника «Сент-Этьена» Вильяма Салиба, сообщает Sky Sports.

    По информации источника, лондонский клуб уже начал переговоры по трансферу 18-летнего футболиста.

    Ранее фаворитом в гонке за французом считался «Арсенал», который готов заплатить за него 30 миллионов евро.

    • В минувшем сезоне Салиба сыграл 19 матчей в составе «Сент-Этьена», результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +402

      LMI 1 час назад

      Поскольку Арсенал включил в последние 2 года на полную позицию блаженного идиота плюс к тому без гроша в кармане, то конечно же ТТХ не преминет плюнуть в тарелку ненавистному товарищу по северному Лондону. Тем более столько лет не было такой возможности

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