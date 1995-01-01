Sky Sports: «Тоттенхэм» поспорит с «Арсеналом» за Салиба

«Тоттенхэм» включился в борьбу за защитника «Сент-Этьена» Вильяма Салиба, сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский клуб уже начал переговоры по трансферу 18-летнего футболиста.

Ранее фаворитом в гонке за французом считался «Арсенал», который готов заплатить за него 30 миллионов евро.