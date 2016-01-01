«Арсенал» предлагает 30 миллионов за защитника «Сент-Этьена» Салибу

«Арсенал» близок к завершению сделки по покупке защитника «Сент-Этьена» Вильяма Салибу.
По информации источника, английский клуб предложил 30 миллионов евро 18-летнего француза. «Сент-Этьен» рассматривает предложение.
Представители «Арсенала» также согласовали условия личного контракта с футболистом на пять лет.
- Контракт Вильяма с действующим клубом рассчитан до 2023 года.
- Салиба выступает за «Сент-Этьен» с 2016 года.
- В прошедшем сезоне защитник сыграл в 19 матчах и получил одну желтую карточку.