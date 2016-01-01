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    «Арсенал» предлагает 30 миллионов за защитника «Сент-Этьена» Салибу

    «Арсенал» близок к завершению сделки по покупке защитника «Сент-Этьена» Вильяма Салибу.

    По информации источника, английский клуб предложил 30 миллионов евро 18-летнего француза. «Сент-Этьен» рассматривает предложение.

    Представители «Арсенала» также согласовали условия личного контракта с футболистом на пять лет.

    • Контракт Вильяма с действующим клубом рассчитан до 2023 года.
    • Салиба выступает за «Сент-Этьен» с 2016 года.
    • В прошедшем сезоне защитник сыграл в 19 матчах и получил одну желтую карточку.

    Источник: RMC Sport

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