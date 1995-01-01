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    Президент «Атлетико»: «Потребуем за Гризманна сумму, которую считаем необходимой»

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо подтвердил, что клуб собирается получить еще 80 миллионов евро за трансфер нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».

    «Атлетико» выступил с заявлением, потому что у нас есть доказательства. Мы проведем разбирательства и потребуем сумму, которую считаем необходимой», – сказал Сересо.

    В «Атлетико» считают, что «Барселона» согласовала трансфер Гризманна до 1 июля, когда сумма отступных в его контракте составляла не 120, а 200 миллионов евро.

    В связи с этим мадридцы намерены подать в суд на каталонцев.

    По словам журналиста издания Marca Давида Санчеса, «Атлетико» располагает документами, подтверждающими достижение договорeнности между «Барсой» и 28-летним французом еще 9 марта.

    Переход Гризманна в «Барселону» – шестой в списке самых дорогих трансферов в истории

    Источник: Football Espana

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    Сегодня, 06:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1382

      Бухбух 1 час назад

      В Атлетико, видимо, не понимают, что "договориться" и "подписать контракт" это не одно и то же.

      0
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      Рейтинг: +623

      VVadic > Бухбух 8 минут назад

      Договариваться они должны были после 1 июля. Договорились до - платите)

      0
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