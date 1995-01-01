Президент «Атлетико»: «Потребуем за Гризманна сумму, которую считаем необходимой»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо подтвердил, что клуб собирается получить еще 80 миллионов евро за трансфер нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».

«Атлетико» выступил с заявлением, потому что у нас есть доказательства. Мы проведем разбирательства и потребуем сумму, которую считаем необходимой», – сказал Сересо.

В «Атлетико» считают, что «Барселона» согласовала трансфер Гризманна до 1 июля, когда сумма отступных в его контракте составляла не 120, а 200 миллионов евро.

В связи с этим мадридцы намерены подать в суд на каталонцев.

По словам журналиста издания Marca Давида Санчеса, «Атлетико» располагает документами, подтверждающими достижение договорeнности между «Барсой» и 28-летним французом еще 9 марта.

Переход Гризманна в «Барселону» – шестой в списке самых дорогих трансферов в истории