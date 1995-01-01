Переход Гризманна в «Барселону» – шестой в списке самых дорогих трансферов в истории

«Барселона» официально объявила о переходе нападающего Антуана Гризманна. Каталонцы заплатили за футболиста 120 миллионов евро.

Таким образом, в списке самых дорогих трансферов в истории футбола этот переход занял шестое место. Список первой десятки выглядит так.

1. Неймар («Барселона» — «ПСЖ») — 222 миллиона.

2. Филиппе Коутиньо («Ливерпуль» — «Барселона») — 145 миллиона.

3. Килиан Мбаппе («Монако» — «ПСЖ») — 135 миллиона.

4. Жоау Фелиш («Бенфика» — «Атлетико») — 126 миллиона.

5. Усман Дембеле («Боруссия» Д — «Барселона») — 125 миллиона.

6. Антуан Гризманн («Атлетико» — «Барселона») — 120 миллиона.

7. Криштиану Роналду («Реал» — «Ювентус») — 117 миллиона.

8. Поль Погба («Ювентус» — «Манчестер Юнайтед») — 105 миллиона.

9. Гарет Бэйл («Тоттенхэм Хотспур» — «Реал») — 101 миллиона.

10. Эден Азар («Челси» — «Реал») — 100 миллиона.

28-летний форвард выступал за «Атлетико» с 2014 года.

В составе мадридцев Гризманн сыграл 256 матчей, забил 133 гола и сделал 50 результативных передач.

До «Атлетико» француз выступал за «Реал Сосьедад».

Тайные переговоры, срыв трансферов – все это «Барселона» на рынке