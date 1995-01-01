Переход Гризманна в «Барселону» – шестой в списке самых дорогих трансферов в истории

«Барселона» официально объявила о переходе нападающего Антуана Гризманна. Каталонцы заплатили за футболиста 120 миллионов евро.
Таким образом, в списке самых дорогих трансферов в истории футбола этот переход занял шестое место. Список первой десятки выглядит так.
1. Неймар («Барселона» — «ПСЖ») — 222 миллиона.
2. Филиппе Коутиньо («Ливерпуль» — «Барселона») — 145 миллиона.
3. Килиан Мбаппе («Монако» — «ПСЖ») — 135 миллиона.
4. Жоау Фелиш («Бенфика» — «Атлетико») — 126 миллиона.
5. Усман Дембеле («Боруссия» Д — «Барселона») — 125 миллиона.
6. Антуан Гризманн («Атлетико» — «Барселона») — 120 миллиона.
7. Криштиану Роналду («Реал» — «Ювентус») — 117 миллиона.
8. Поль Погба («Ювентус» — «Манчестер Юнайтед») — 105 миллиона.
9. Гарет Бэйл («Тоттенхэм Хотспур» — «Реал») — 101 миллиона.
10. Эден Азар («Челси» — «Реал») — 100 миллиона.
- 28-летний форвард выступал за «Атлетико» с 2014 года.
- В составе мадридцев Гризманн сыграл 256 матчей, забил 133 гола и сделал 50 результативных передач.
- До «Атлетико» француз выступал за «Реал Сосьедад».
Тайные переговоры, срыв трансферов – все это «Барселона» на рынке