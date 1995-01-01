Гендиректор «Уфы» Газизов: «Ждем Заболотного, хотим взять его в аренду. Это хороший футболист»

Берегите манекены.
Нападающий «Зенита» Антон Заболотный может продолжить карьеру в «Уфе». О желании видеть игрока в клубе рассказал генеральный директор Шамиль Газизов.
— Антон нам очень сильно помог бы. Мы его ждем. Он об этом знает. Были бы рады, чтобы он перешел к нам.
— Почему именно он?
— Мы знаем его потенциал. Он играл у нас в 2013 году. Все с ним знакомы. Это хороший футболист.
— В чем тогда вопрос?
— Вопрос, как поведет себя «Зенит». Мы хотим взять Антона в аренду.
- Сейчас Заболотный тренируется с «Зенитом-2».
- Заболотный перешел в петербургский клуб из «Тосно» в начале 2018 года за 1,5 миллиона евро.
- В составе «Зенита» российский форвард провел 44 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.