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    Гендиректор «Уфы» Газизов: «Ждем Заболотного, хотим взять его в аренду. Это хороший футболист»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный может продолжить карьеру в «Уфе». О желании видеть игрока в клубе рассказал генеральный директор Шамиль Газизов.

    — Антон нам очень сильно помог бы. Мы его ждем. Он об этом знает. Были бы рады, чтобы он перешел к нам.

    — Почему именно он?

    — Мы знаем его потенциал. Он играл у нас в 2013 году. Все с ним знакомы. Это хороший футболист.

    — В чем тогда вопрос?

    — Вопрос, как поведет себя «Зенит». Мы хотим взять Антона в аренду.

    • Сейчас Заболотный тренируется с «Зенитом-2».
    • Заболотный перешел в петербургский клуб из «Тосно» в начале 2018 года за 1,5 миллиона евро.
    • В составе «Зенита» российский форвард провел 44 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13369

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Берегите манекены.

      0
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      Рейтинг: +81

      Ray Coach 12 минут назад

      Если на Зе будет вся команда играть, засверкает он. Не его команда Зенит просто. Каждому игроку своя команда подходит. Не хватает мастерства ему для Зенита.

      0
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      Рейтинг: +173

      SinyaaPyll 22 минуты назад

      "Уфа" нацелилась на чемпионство.

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