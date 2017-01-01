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    «Спартак» поздравил Рошу с голом с голом за «Крузейро»

    «Спартак» поздравил форварда своей команды Педро Рошу с забитым мячом в составе «Крузейро».

    «А Педро Роша разыгрался! Поздравляем с голасо в дерби Белу-Оризонти!» – написано в посте с видео гола.

    • Форвард перешел в «Крузейро» из «Спартака» в начале апреля на правах аренды.
    • В составе московского клуба он провел 19 встреч и забил один гол.
    • Красно-белые приобрели Рошу у «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15950

      VVM1964 18 минут назад

      Чем ты в Спартаке занимался ? (((

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      Рейтинг: +5145

      piligrim1986 > VVM1964 3 минуты назад

      да обожди, это его первый и последний)))))

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