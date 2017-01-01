«Спартак» поздравил Рошу с голом с голом за «Крузейро»

Чем ты в Спартаке занимался ? (((
«Спартак» поздравил форварда своей команды Педро Рошу с забитым мячом в составе «Крузейро».
«А Педро Роша разыгрался! Поздравляем с голасо в дерби Белу-Оризонти!» – написано в посте с видео гола.
- Форвард перешел в «Крузейро» из «Спартака» в начале апреля на правах аренды.
- В составе московского клуба он провел 19 встреч и забил один гол.
- Красно-белые приобрели Рошу у «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 июля 2019 г.