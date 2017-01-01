«Спартак» поздравил Рошу с голом с голом за «Крузейро»

«Спартак» поздравил форварда своей команды Педро Рошу с забитым мячом в составе «Крузейро».

«А Педро Роша разыгрался! Поздравляем с голасо в дерби Белу-Оризонти!» – написано в посте с видео гола.

Форвард перешел в «Крузейро» из «Спартака» в начале апреля на правах аренды.

В составе московского клуба он провел 19 встреч и забил один гол.

Красно-белые приобрели Рошу у «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.