«Аталанта» сыграет матчи Лиги чемпионов на «Сан-Сиро».

«Мы можем подтвердить, что мы принимаем просьбу «Аталанты» о возможности сыграть их домашние матчи Лиги чемпионов на «Сан-Сиро». Наше решение принимается в соответствии с положительным мнением мэра Милана Джузеппе Сала и после того, как он понял сильное желание клуба из Бергамо», – заявили представители «Милана».