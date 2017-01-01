«Аталанта» сыграет матчи Лиги чемпионов на «Сан-Сиро».
«Мы можем подтвердить, что мы принимаем просьбу «Аталанты» о возможности сыграть их домашние матчи Лиги чемпионов на «Сан-Сиро». Наше решение принимается в соответствии с положительным мнением мэра Милана Джузеппе Сала и после того, как он понял сильное желание клуба из Бергамо», – заявили представители «Милана».
- Городский совет и ультрас «Интера» также одобрили это решение.
- На стадионе «Аталанты» – «Атлети Адзрури д'Италия» проводится реконструкция.
Источник: RMC Sport
RMC (Radio Monte-Carlo) – французская радиостанция, базирующаяся в Париже. Была создана в 1943 году в Монако. В 2017 году RMC стала четвертой по количеству радиослушателей во Франции и второй по величине коммерческой радиостанцией в стране.