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    «Аталанта» сыграет матчи Лиги чемпионов на «Сан-Сиро»

    «Аталанта» сыграет матчи Лиги чемпионов на «Сан-Сиро».

    «Мы можем подтвердить, что мы принимаем просьбу «Аталанты» о возможности сыграть их домашние матчи Лиги чемпионов на «Сан-Сиро». Наше решение принимается в соответствии с положительным мнением мэра Милана Джузеппе Сала и после того, как он понял сильное желание клуба из Бергамо», – заявили представители «Милана».

    • Городский совет и ультрас «Интера» также одобрили это решение.
    • На стадионе «Аталанты» – «Атлети Адзрури д'Италия» проводится реконструкция.

    Источник: RMC Sport

    RMC (Radio Monte-Carlo) – французская радиостанция, базирующаяся в Париже. Была создана в 1943 году в Монако. В 2017 году RMC стала четвертой по количеству радиослушателей во Франции и второй по величине коммерческой радиостанцией в стране.

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