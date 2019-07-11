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    Точилин: «Билялетдинов мастерство не растерял, но есть вопросы по поводу его физического состояния»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о состоянии 34-летнего полузащитника Динияра Билялетдинова.

    «Динияр продолжает тренироваться с нами, но контракт с ним не заключен. Как игрока я его расцениваю нормально, вопрос [о будущем] стоит задавать руководству.

    У Билялетдинова есть полезные футбольные качества, мастерство свое он не растерял, но есть вопросы по поводу его физического состояния», – сказал Точилин.

    • Последним клубом, за который играл Билялетдинов, был «Тракай». Футболист покинул его в феврале 2019 года.
    • В мае в интервью «СЭ» игрок сказал, что не собирается завершать карьеру и дождется трансферного окна, чтобы определиться с будущим
    • «Сочи» в следующем сезоне будет играть в РПЛ.

    Источник: «Р-спорт»

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    11.07.2019 23:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +605

      Томик 20 минут назад

      Буду рад за него, конечно, если сможет заиграть(как за человека, добившегося цели). Но откуда что возьмётся? Да и давали ему возможности заиграть - не хочет.

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