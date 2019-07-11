Точилин: «Билялетдинов мастерство не растерял, но есть вопросы по поводу его физического состояния»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о состоянии 34-летнего полузащитника Динияра Билялетдинова.

«Динияр продолжает тренироваться с нами, но контракт с ним не заключен. Как игрока я его расцениваю нормально, вопрос [о будущем] стоит задавать руководству.

У Билялетдинова есть полезные футбольные качества, мастерство свое он не растерял, но есть вопросы по поводу его физического состояния», – сказал Точилин.