L’Equipe: «Барселона» выплатила «Атлетико» 120 миллионов евро за Гризманна 

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в «Барселону».

По информации французского издания L’Epuipe, каталонский клуб выплатил «Атлетико» 120 миллионов евро отступных за игрока. Они должны поступить на счет мадридского клуба в пятницу. После этого Гризманн сможет подписать контракт с «Барселоной».