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    L’Equipe: «Барселона» выплатила «Атлетико» 120 миллионов евро за Гризманна 

    Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в «Барселону».

    По информации французского издания L’Epuipe, каталонский клуб выплатил «Атлетико» 120 миллионов евро отступных за игрока. Они должны поступить на счет мадридского клуба в пятницу. После этого Гризманн сможет подписать контракт с «Барселоной».

    • В мае игрок объявил об уходе из «Атлетико».
    • Факт переговоров с «Барселоной» подвтердил президент каталонского клуба.

    Источник: L'Equipe

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +337

      ФК_Полоцк 10 минут назад

      Да они еще давно все обговорили. Если бы не было разового платежа, то вряд ли они Фелиша бы подписали так резво)

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      Рейтинг: +8097

      DeStar > ФК_Полоцк 9 секунд назад

      так вроде как за фелиша АТМ будет платить 3 года по 40 мультов, или я ошибаюсь)

      0
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      Рейтинг: +3074

      dinar7777dinar 29 минут назад

      если правда то остальное все что было дешевый лай сми !

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