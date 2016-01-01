L’Equipe: «Барселона» выплатила «Атлетико» 120 миллионов евро за Гризманна 

Да они еще давно все обговорили. Если бы не было разового платежа, то вряд ли они Фелиша бы подписали так резво)
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в «Барселону».
По информации французского издания L’Epuipe, каталонский клуб выплатил «Атлетико» 120 миллионов евро отступных за игрока. Они должны поступить на счет мадридского клуба в пятницу. После этого Гризманн сможет подписать контракт с «Барселоной».
- В мае игрок объявил об уходе из «Атлетико».
- Факт переговоров с «Барселоной» подвтердил президент каталонского клуба.