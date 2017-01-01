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    Президент «Барселоны»: «Для Неймара пути нет, а по Гризманну переговоры ведутся»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поговорил о потенциальных новичках клуба – Неймаре и Антуане Гризманне. По бразильцу функционер уточнил, что «ПСЖ» отпускать нападающего не намерен.

    «Знаем, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ». Но пути нет, поскольку руководство не желает его отпускать. Мы ничего не можем сделать. Что касается Гризманна, то переговоры ведутся», – цитирует Бартомеу Goal.

    • В Италии располагают информацией, что клубы обсуждают обмен Неймара на Филиппе Коутиньо.
    • Неймар покинул каталонский клуб в 2017 году за 222 миллиона евро.
    • В «Атлетико» ранее сообщали, что договоренность с «Барселоной» о переходе Гризманна достигнута была еще весной.

    Источник: Goal

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