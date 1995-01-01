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    TMW: Неймар может перейти в «ПСЖ» в обмен на Коутиньо

    Руководители «Барселоны» и «ПСЖ» продолжают обсуждать трансфер нападающего французов Неймара. Бразилец заинтересован в возвращении в Каталонию, равно как и местный клуб заинтересован в футболисте.

    По сведениям Tuttomercatoweb, частью сделки по трансферу Неймара может стать футболист «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Он уже дал согласие на переезд в Париж.

    • Коутиньо на текущем Кубке Америки провел пять матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
    • В прошлом сезоне Примеры бразилец провел 31 матч, забил пять мячей, отдал две результативные передачи.
    • Рыночная стоимость Коутиньо – 90 миллионов евро.

    Источник: TMW

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    Сегодня, 19:36
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5914

      Asbjorn 1 час назад

      Неймар может перейти в «ПСЖ»(c)ну,ок

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      dredan 1 час назад

      TMW: Неймар может перейти в «ПСЖ» в обмен на Коутиньо. Очень странный заголовок)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +309

      ФК_Полоцк > dredan 1 час назад

      уже успели туда сюда кубырнуть) новости из будущего)

      2
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