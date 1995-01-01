TMW: Неймар может перейти в «ПСЖ» в обмен на Коутиньо

Неймар может перейти в «ПСЖ»(c)ну,ок
Руководители «Барселоны» и «ПСЖ» продолжают обсуждать трансфер нападающего французов Неймара. Бразилец заинтересован в возвращении в Каталонию, равно как и местный клуб заинтересован в футболисте.
По сведениям Tuttomercatoweb, частью сделки по трансферу Неймара может стать футболист «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Он уже дал согласие на переезд в Париж.
- Коутиньо на текущем Кубке Америки провел пять матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
- В прошлом сезоне Примеры бразилец провел 31 матч, забил пять мячей, отдал две результативные передачи.
- Рыночная стоимость Коутиньо – 90 миллионов евро.
Источник: TMW
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