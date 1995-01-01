TMW: Неймар может перейти в «ПСЖ» в обмен на Коутиньо

Руководители «Барселоны» и «ПСЖ» продолжают обсуждать трансфер нападающего французов Неймара. Бразилец заинтересован в возвращении в Каталонию, равно как и местный клуб заинтересован в футболисте.

По сведениям Tuttomercatoweb, частью сделки по трансферу Неймара может стать футболист «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Он уже дал согласие на переезд в Париж.