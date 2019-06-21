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    Mundo Deportivo: Коутиньо дал согласие на переход в «ПСЖ»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, скорее всего, продолжит карьеру в «ПСЖ».

    По информации Mundo Deportivo, футболист уже дал согласие на переход в парижский клуб. Бразильцу нравится, что в составе французской команды выступают несколько его соотечественников, а на пост спортивного директора вернулся Леонардо.

    На Коутиньо также претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Однако лондонцы до сих пор не могут никого покупать из-за трансферного запрета, а к манкунианцам хавбек не хочет присоединяться из уважения к «Ливерпулю».

    «Барселона» готова продать игрока этим летом и может включить его в сделку по возвращению из «ПСЖ» форварда Неймара.

    Источник: Mundo Deportivo

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