Mundo Deportivo: Коутиньо дал согласие на переход в «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, скорее всего, продолжит карьеру в «ПСЖ».

По информации Mundo Deportivo, футболист уже дал согласие на переход в парижский клуб. Бразильцу нравится, что в составе французской команды выступают несколько его соотечественников, а на пост спортивного директора вернулся Леонардо.

На Коутиньо также претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Однако лондонцы до сих пор не могут никого покупать из-за трансферного запрета, а к манкунианцам хавбек не хочет присоединяться из уважения к «Ливерпулю».

«Барселона» готова продать игрока этим летом и может включить его в сделку по возвращению из «ПСЖ» форварда Неймара.