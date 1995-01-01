Смолов: «Паненка – больная тема»

Форвард сборной России Федор Смолов заявил, что тема нереализованного пенальти в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Хорватии до сих пор является болезненной для него.

«Вопросы о чем меня больше всего бесят – паненке или Лопыревой ( модель, бывшая гражданская жена футболиста – примечание «Бомбардира»)? Ох... Эти две темы упорно соревнуются. Наверное, все-таки паненка. Больная тема. Я вообще мало интервью давал», – сказал Смолов.