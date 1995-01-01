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    Смолов: «Паненка – больная тема»

    Форвард сборной России Федор Смолов заявил, что тема нереализованного пенальти в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Хорватии до сих пор является болезненной для него.

    «Вопросы о чем меня больше всего бесят – паненке или Лопыревой ( модель, бывшая гражданская жена футболиста – примечание «Бомбардира»)? Ох... Эти две темы упорно соревнуются. Наверное, все-таки паненка. Больная тема. Я вообще мало интервью давал», – сказал Смолов.

    • Матч Россия – Хорватия завершился ничьей, поэтому победителя соперники выявляли в серии пенальти.
    • Нападающий «Локомотива» пошел первым пробивать 11-метровый удар.
    • Пенальти Смолова, исполненное в стиле Антонина Пененки, парировал вратарь хорватов.
    • Впоследствии свою попытку не реализовал еще и Марио Фернандес. В итоге россияне вылетели из турнира.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +587

      Томик 57 минут назад

      Беспокоит его тема эта. Помолчал бы лучше. Эта тема съела по куску жизни каждого болельщика, увидевшего сие чудо в твоём исполнении. Терпеть теперь надо Феденька, пока все не наговорятся.

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