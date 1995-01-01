«МЮ» сохраняет интерес к Магуайру. «Лестер» отказывается продать игрока за 70 миллионов

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Лестера» Гарри Магуайром. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, интерес со стороны «МЮ» «очень живой», несмотря на что «Лестер» отклонил предложение в 70 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что клуб не намерен продавать Магуайра за такую сумму после того, как «МЮ» подписал Аарона Ван-Биссаку за 50 миллионов из «Кристал Пэлас».

В «Лестере» считают, что Ван-Биссака не может сравниться с Магуайром по уровню и опыту.