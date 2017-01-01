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    Магуайр сообщил «Лестеру», что хочет покинуть клуб. Игроком интересуются «Манчестер Сити», «МЮ» и «Арсенал»

    Центральный защитник «Лестера» хочет уйти из команды в летнее трансферное окно.

    По информации The Sun, 26-летний игрок уже сообщил о своем желании руководству клуба.

    В услугах англичанина заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенал».

    «Лестер» хочет получить за футболиста более 75 миллионов фунтов стерлингов.

    • Магуайр перешел в «Лестер» из «Халла» в 2017 году за 13,7 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне он провел за команду 32 матча во всех турнирах и забил три гола.
    • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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