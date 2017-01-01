Магуайр сообщил «Лестеру», что хочет покинуть клуб. Игроком интересуются «Манчестер Сити», «МЮ» и «Арсенал»

Центральный защитник «Лестера» хочет уйти из команды в летнее трансферное окно.
По информации The Sun, 26-летний игрок уже сообщил о своем желании руководству клуба.
В услугах англичанина заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенал».
«Лестер» хочет получить за футболиста более 75 миллионов фунтов стерлингов.
- Магуайр перешел в «Лестер» из «Халла» в 2017 году за 13,7 миллиона евро.
- В прошлом сезоне он провел за команду 32 матча во всех турнирах и забил три гола.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.