«Рома» объявила о трансфере вратаря Лопеса из «Бетиса» за 23,5 миллиона

Вратарь Пау Лопес перешел из «Бетиса» в «Рому». Контракт рассчитан на пять лет. Сумма трансфера составила 23,5 миллиона евро.
«Практически невозможно отказаться такому клубу, как «Рома». Это большой шаг вперед в моей карьере. Я рад доверю, которое этот большой клуб мне оказал. Я готов принять этот захватывающий новый вызов», – сказал Лопес.
- Лопес перешел в «Бетис» из «Эспаньола» летом прошлого года.
- В сезоне-2018/19 Лопес провел за севильскую команду 35 матчей (10 – на ноль) и пропустил 49 голов.