«Рома» объявила о трансфере вратаря Лопеса из «Бетиса» за 23,5 миллиона

Вратарь Пау Лопес перешел из «Бетиса» в «Рому». Контракт рассчитан на пять лет. Сумма трансфера составила 23,5 миллиона евро.

«Практически невозможно отказаться такому клубу, как «Рома». Это большой шаг вперед в моей карьере. Я рад доверю, которое этот большой клуб мне оказал. Я готов принять этот захватывающий новый вызов», – сказал Лопес.