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    «Рома» объявила о трансфере вратаря Лопеса из «Бетиса» за 23,5 миллиона

    Вратарь Пау Лопес перешел из «Бетиса» в «Рому». Контракт рассчитан на пять лет. Сумма трансфера составила 23,5 миллиона евро.

    «Практически невозможно отказаться такому клубу, как «Рома». Это большой шаг вперед в моей карьере. Я рад доверю, которое этот большой клуб мне оказал. Я готов принять этот захватывающий новый вызов», – сказал Лопес.

    • Лопес перешел в «Бетис» из «Эспаньола» летом прошлого года.
    • В сезоне-2018/19 Лопес провел за севильскую команду 35 матчей (10 – на ноль) и пропустил 49 голов.

    Источник: Официальный сайт «Ромы»

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