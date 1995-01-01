Мусаев – о трансферах «Краснодара»: «Ожидаем еще пару приобритений»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о подготовке команды к новому сезону.

«У нас есть еще почти месяц для подготовки к Лиге чемпионов. У нас первый выездной матч с «Ахматом», второй матч тоже на выезде – с «Уфой», времени на раскачку нет. Я думаю, нам бы было достаточно еще одной-двух недель для подготовки, потому что, например, тот же де Вильена приехал позже всех, он находится в клубе всего две недели.

Мы ожидаем еще пару приобретений. Не могу сказать, на какой позиции будут находиться эти игроки. Надеюсь, что этого времени хватит. Главное, чтобы мы все были сконцентрированы и собранны, чтобы мы жили одной целью. Думаю, стоит ожидать довольно тяжелого начала сезона.

Никогда нельзя быть довольным всем. Мы понимаем, что времени мало, но в тех рамках, в которых мы оказались, я считаю, мы сделали все возможное и выполнили все, что было запланировано. Чемпионат России покажет, насколько хорошо прошла подготовка. Нет цели выиграть чемпионат, цель – выигрывать каждый матч», – сказал Мусаев.

Первый матч нового сезона «Краснодар» проведет 14 июля.

Это будет игра с «Ахматом» в РПЛ.

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